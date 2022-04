5 000 let stará záhada: Podivné rytiny na obřím kameni stále nikdo nerozluštil

Elena Velímská

Naše planeta je plná záhadných pozůstatků našich prapředků, pro jejichž původ ani dnešní věda nemá vysvětlení. Tajemství svých pět tisíc let starých „ozdobných vírů“ si chrání i velký kámen Cochno ve Skotsku a nechává vědce už pár desítek let, ať si s ním lámou hlavu.

Cochno objevený, Cochno pohřbený

Plochý kámen Cochno pohřbený tisíce let v zemědělské půdě v hrabství West Dubartonshire na předměstí dnešního města Clydebank byl objeven v roce 1887. Nechal ho odkrýt reverend J. Harvey spolu s J. Brucem a W. Donnellym, a brzy se stal turistickou atrakcí. Na konci 30. let minulého století ho zkoumal archeolog L. McLennan Mann, který na něj namaloval olejovými barvami různé čáry, které podle něho souvisely s astronomickými jevy. Až do roku 1965 podléhal vzácný obří „placák“ přírodní erozi a šlápotám návštěvníků, poničili ho i vandalové, kteří na něj nastříkali graffiti. Archeologové se proto rozhodli znova ho pohřbít, aby se dílo zachovalo.

Záhadné víry budou znova vykopány

Cochno je pravěké umělecké dílo staré pět tisíc let. Je dlouhé třináct metrů, na šířku měří metrů osm. Je na něm devadesát rytin ve tvaru spirál a vroubků, kterým archeologové říkají kalíšky a prstence, dále prstencový kříž a dvě nohy, které mají čtyři prsty. Podobné pravěké vzory byly nalezeny na několika prehistorických nalezištích po celém světě. Podle prohlášení Glasgowské univerzity je ale toto „nejlepší ukázka tohoto umění v Evropě.“ Archeologové se rozhodli kámen znovu odkrýt v naději, že odhalí, co do něho pravěcí rytci vepsali.

Nový výzkum

V létě roku 2016 tým archeologů vedený docentem z univerzity v Glasgowě K. Brophym pečlivě odkrýval nánosy bahna, aby podrobil kámen novodobým zkoumáním. Během dvoutýdenního výzkumu vědci pořídili množství fotografií a shromáždili údaje, odborníci z nadace Factum pro digitální záznamy místa použili nejmodernější 3D technologie. Poté archeologové kámen opět pohřbili. „Je to emotivní, když člověk na takovém projektu pracuje, dotýká se ho, chodí po něm a podrobně ho zkoumá a pak ho znovu pohřbí. Ale prozatím to musíme udělat, abychom ho ochránili před zkázou,“ uvedl Brophy.

Záhada zůstává …

Mann, který kámen zkoumal jako první, byl přesvědčený, že rytiny zaznamenaly pohyby Slunce a Měsíce. Jeho teorie však byla vyvrácena. Někteří se domnívají, že je to starověká mapa nebo jednotky míry. Může to být i zápis nějaké významné události. Jiní předpokládají, že je to skutečně umělecké dílo, které symbolizuje život a smrt, nebo že se kámen využíval při obřadech. Tajemství prstenců a kalíšků nadále skrývá vrstva zeminy. Veškeré shromážděné informace, jak vědci věří, můžou pomoci budoucím badatelům záhadu vrypů vyřešit. Zda mají pravdu, ukáže teprve čas.

Dle získaných údajů bude vytvořena replika, která bude vystavena veřejnosti.

