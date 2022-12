Co je psáno, to je dáno. Ovšem ne vždy platí. O tom ví své i záhada kamene z Roseau. 200 tisíc let starý oblázek s runami může změnit historii.

A tak je možné, že jeden malý oblázek zcela změní to, čemu jsme doteď všichni věřili.

Záhada kamene z Roseau

Kámen z Roseau patří mezi neobyčejné nálezy. Objeven byl v Minnesotě a jak se zdá, pěkně zahýbal kartami historie. Tento oblázek totiž jasně dokládá, že to, čemu jsme až doteď věřili, možná nakonec nebyla pravda. Celý jeho příběh je opředen neuvěřitelným tajemstvím. Jakým? Pojďme se nyní pokusit, spojit si celý příběh dohromady.

Tento titěrný oblázek o velikosti kolem 5 cm byl objeven v Roseau ve státě Minnesotě. Objev učinil Jake Nelson, když pracoval na své zahradě. Byl to den jako každý jiný, přesto se v něčem zcela odlišoval. Nelson totiž při kopání narazil na něco, o čem vůbec netušil, že se na jeho zahradě může ukrývat.

Objevil kamenná kladiva, keramické střepy, kousky šípů a zvířecích kostí. Až se nakonec dostal k tomuto záhadnému oblázku. Možná, že k tomu jeho zahrada byla předurčena. Nelsonův dům se totiž nacházel na místě, kde se dřív vyskytovalo sídliště Indiánů.

200 tisíc let starý oblázek s runami může změnit historii

Po vykopání všech artefaktů včetně kamene, se Nelson rozhodl předat svůj nález do rukou Johna Jaggera. Uznávaného antropologa a odborníka na starověké texty.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Byl to právě Jagger, který kdysi vyslovil teorii, že kulturní dědictví se šířilo do Ameriky mnohem dříve, než si myslíme. Jagger byl tak tou nejpovolanější osobou, která mohla záhadu kamene z Roseau rozluštit a jak se zdá, povedlo se.

Při zkoumání oblázku Jagger zjistil, že starý kámen byl v minulosti dešifrován. Slova, jež na něm byla napsána, jsou psána rusky. Zajímavé jsou také vyobrazení na kameni. Obsahují tvář bohyně Járy připomínající lva, což pro tuto bohyni bylo typické.

Trvalo celé dva roky, než se všechny runy, jež na kameni z Roseau jsou, podařilo identifkovat. Nakonec se ukázalo, že nejsou skandinávské, jak znělo původní tvrzení, nýbrž balkánské se slovanskými kořeny. Písmo, jež na nich je vepsané, je předchůdcem ruské azbuky.

Jagger tak učinil fascinující závěr: Obyvatelé starověkého Ruska pravděpodobně navštívili Ameriku dávno před jejím objevením, a to rovných 200 000 let zpátky v čase.

Kámen z Roseau tak zřejmě přepíše dosud platnou historii všeho, co nám bylo poměrně dlouho podáváno za pravdivé.

