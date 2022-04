Kopáči našli starověké kamenné vejce. Tvář na něm je obrovskou záhadou

Johana Dahlová

Jezero Winnipesaukee je nejvěší vodní plochou státu New Hempshire.

Kde se vzalo, tu se vzalo kamenné vejce! Toto neobvyklé černé vejce nalezli dva kopáči roku 1872 v Meredith, městečku poblíž jezera Winnipesaukee v americkém New Hampshire. Kdo a proč vyrobil neobvyké kamenné vejce?

Vejce od jezera Winnipesaukee

I když nebyl přímo ve výkopu, za nálezce byl označen zadavatel prací a místní obchodník Seneca Ladd. Vejce se stalo majetkem jeho rodiny až do doby, kdy jej Laddova dcera věnovala spolku New Hampshire Historical Society.

Půlkilové černé kamenné vejce je 10,2 cm vysoké a 6,4 cm široké, jeho povrch hladký a zdobí jej symboly, které si i lajk spojí s původními obyvateli amerického kontinentu. Lidská tvář, kukuřice, šípy, spirály, měsíc, ale také týpí. Není divu, že se začal hledat původ a význam vejce u místních kmenů.

Vejce jako symbol smíru

Samozřejmě takový nález vzbudil zájem archeologů a historiků, kteří začali pátrat po jeho smyslu. Nápady měli skutečně všelijaké hlavně po tom, co se ukázalo, že vejce rozhodně nebylo artefaktem, který by dokládal příměří nebo spojenectví dvou kmenů, jak se někteří domnívali. Je to nález výjimečně odlišný, a to do takové míry, že jej nelze k ničemu známému připodobnit. Původní Američané obývající tato území rozhodně nic podobného běžně nevyráběli, a proto se začalo diskutovat o dokonce keltském nebo inuitském původu vejce.

Bylo vejce z Winnipesaukee darem od bohů?

Další neotřelou myšlenkou bylo, že se jedná o takzvaný „thunderstone“ čili hromový kámen. Jednoduše řečeno mohlo by jít o dar hromového boha. Ten totiž lidstvo podarovává různými artefakty, které bývají objeveny v zemi nebo skále. Překvapivě se tato teorie netěšila velké popularitě.

Hrálo kamenné vejce roli u porodu?

O necelých sto padesát let později se tajemným kamenem zabýval historik a specialista na praktiky původních amerických národů, který vyslovil domněnku, že jde o „porodní kámen“. Jeho použitím prý pomáhaly porodní báby relaxovat svaly uvnitř dělohy rodičkám, které měly náročný porod.

Vejce z Winnipesaukee pod lupou

Nakonec však došlo k prozkoumání kamenného vejce v roce 1994 moderními metodami, a především šlo o pátrání po způsobu, jakým mohlo být vejce vyrobeno. Státní archeolog Richard Boisvert zjistil, že výroba tohoto neobvyklého předmětu spíš odpovídá nástrojům 19. století. Otvory z obou stran jsou až příliš pravidelné a svědčí o nasazení na hřídel. Také se domnívá, že na opracování byly použité vrtáky různé velikosti a celkově se použité nástroje neshodují s těmi, které byly používány místními obyvateli před několika sty lety. Myslíte, že ted už je jasné, o co jde? Vůbec ne! Záhadou přece zůstává, kdo a proč vejce vyrobil.

Podívejte se na video, které shrnuje veškeré informace o tomto kamenném vejci.

