V pravěkém hrobě se našly zvláštní leštěné koule, vědci nechápou, k čemu byly

Megality na Orknejích

Foto: Profimedia.CZ

Orknejské ostrovy ležící severně od Skotska jsou rájem archeologů. V září minulého roku se tu opět našlo něco mimořádně cenného - v hrobě starém 5500 let ležely dvě koule o velikosti baseballových míčků, vyrobené z leštěného kamene. Ačkoli si vědci umějí představit, jak je naši dávní předkové opracovali, pořád netuší, k čemu sloužily.

Nález malých kamenných koulí přitom není zdaleka ojedinělý. Stovky podobných artefaktů se už dříve našly na různých místech Skotska, Anglie, Irska, a dokonce i Norska. Na některých jsou vyryty různé ornamenty, jiné zdobí hrubé výstupky. Ostatní, jako koule z Orknejí, jsou zcela hladké, dokonale vyleštěné.

Vědci se zpočátku domnívali, že koule byly součástí zbraní sestrojených na principu palcátu. Lebky mnohých lidí pohřbených na Orknejích totiž nesou stopy po úderu tupými předměty, kterými mohly být klidně tyto záhadné koule. Do této teorie ale nezapadají nálezy koulí vysoce dekorativních, jichž by bylo pro účely bitvy jistě škoda. Nehledě na to, že se na nich nenacházejí žádné oděrky.

Proč tolik práce?

Většina archeologů se proto nyní přiklání k názoru, že šlo o předměty vyrobené čistě pro umělecké účely. Mohly přitom vyjadřovat postavení svého majitele nebo zdobit svatyně. Podle britské archeoložky Vicki Cummings se však dosud neobjevil náznak, že by si je lidé brali s sebou do hrobu. Nález na Orknejských ostrovech je z tohoto hlediska ojedinělý.

"Muselo být hodně zdlouhavé kameny takto vyleštit. Museli byste sedět dlouhé hodiny s pískem, vodou a pazourkem, aby se vám povedlo dovést dílo k dokonalosti," míní Vicki Cummings.

Její kolega Chris Gee si tuto práci vlastnoručně vyzkoušel. Jak se mu to povedlo, můžete zhlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Originiální přeprava megalitů

Živá stále zůstává hypotéza studenta Andrewa Younga, který si kamenné koule zkusil představit jako součást kuličkového ložiska. To by sneslo značné zatížení a v rámci složitějšího stroje by mohlo sloužit k přepravě těžkých břemen - například megalitů. Young si povšiml, že archeologové tajemné koule vyhrabávají obvykle v blízkosti megalitických památek. Vzhledem k tomu, že se průměr koulí liší maximálně o milimetr, tvořily prý spíše sadu, než aby byly využívány jednotlivě.

Proti Youngově teorii stojí opět fakt, že některé nalezené koule jsou příliš zdobné na to, aby byly vyrobeny pro ryze praktický účel. Jde tedy o další ze záhad, která zůstává nevysvětlena.



Zdroje: https://edition.cnn.com/, https://www.megalithic.co.uk/, https://www.livescience.com/