Záhadné důmyslné kamenné kruhy museli postavit neandrtálci. Vědci to nechápou

Kamenné kruhy v jeskyni

Foto: Profimedia.cz

Už před 176 500 lety existovali vandalové. Dokazuje to nález ve francouzské jeskyni Bruniquel nedaleko Toulouse na jihozápadě Francie, kde byly nalezeny kruhy vytvořené z ulámaných stalagmitů. Objev také napovídá, že neandrtálci byli mnohem inteligentnější, než jsme si doposud mysleli.

Po tisíce let byly záhadné kruhy v jeskyni Bruniquel ukryty v temnotě. Speleologové je náhodou objevili až v roce 1990. Nacházejí se více než 330 metrů od vchodu. Dlouho jim archeologové nevěnovali pozornost. V roce 2013 se ale podařilo poodhalit roušku jejich tajemství.

Neandrtálci byli mnohem inteligentnější, než jsme si mysleli.Zdroj: Profimedia.cz

Prstence jsou postaveny z téměř 400 stalagmitů, kuželovitých skalních útvarů, které vyrůstají z podlahy jeskyně, na nichž dopadly vodní kapky obohacené o rozpuštěné minerály. Tvoří kruhy o průměru téměř 7 metrů. Další byly zarovnány do menšího půlkruhu nebo naskládány na hromádky.

Kamenné kruhy a neandrtálci

Některé krápníky byly navíc zbarveny do černa a červena. To je podle archeologů jasný důkaz, že na nich hořely ohně. Poblíž menšího kruhu byly také nalezeny ohořelé zbytky kostí, včetně spálené kosti medvěda či velkého býložravce.

Uranové datování stalagmitů a analýza biologických zbytků odhalila, že stavby jsou staré asi 176 000 let. To znamená, že pokud je postavila inteligentní bytost, nemohl to být Homo sapiens. Ten se v Evropě objevil až asi před 40 tisíci lety.

„Museli je tak zkonstruovat raní neandrtálci. To jsou totiž jediní známí lidští obyvatelé tehdejší Evropy," vysvětluje paleoantropolog Chris Stringer z historického muzea v Londýně The Natural. Do tohoto nálezu však vědci předpokládali, že tito hominidé nebyli schopni symbolického myšlení, rituálního chování a nedokázali žít v jeskyních. Objev však naznačuje opak.

Raní géniové

„K vytvoření obrovských prstenců potřebovali architekti spolehlivý zdroj osvětlení, nějaký druh sociální interakce a schopnost vymyslet vzor," vysvětluje spoluautor studie, publikované v prestižním časopisu Nature, Jacques Jaubert z University of Bordeaux. Organizace tak byla klíčová. Někdo musel svítit, další lámat krasovou výzdobu, jiní stavět. Je také pravděpodobné, že zde byla nutná i role manažera, který celou akci řídil.

Zdroj: Youtube

Někteří vědci však tvrdí, že kruhy nevytvořila pradávná forma člověka, ale medvědi. Ti, když ulehnou k zimními spánku, odsouvají všechny druhy steliva na stranu. Podle Jauberta je to však nesmysl: „Medvědi oheň nerozdělávají," argumentuje. K čemu prstence sloužily? To odborníci zatím netuší. S největší pravděpodobností však byly používány k obřadním účelům.

Zdroj:

www.nationalgeographic.com, www.ct24.ceskatelevize.cz, www.extrastory.cz