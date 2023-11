Rozsáhlá Sahara, zdánlivě bezčasé a pusté místo, již dlouho uchvacuje naši představivost. Pod jejími nekonečnými písky se však skrývají tajemství, která zpochybňují naše vnímání lidské historie. Vědci zde objevili i 400 kamenných struktur, které postavila záhadná civilizace dávno před pyramidami.

Nedávné objevy v Západní Sahaře podél severozápadního pobřeží Afriky odhalily pokladnici starobylých kamenných památek, které jsou zahaleny tajemstvím a jejichž stáří přesahuje 10 000 let.

Podívejte se na tyto stavby ve videu zde:

Zdroj: Youtube

Co je Projekt Západní Sahara?

Projekt Západní Sahara, vedený vědci z University of East Anglia ve Velké Británii, se v letech 2002-2009 vydal na průzkum této záhadné oblasti. Zjištění vědců, podrobně popsaná v knize The Archaeology of Western Sahara: A Synthesis of Fieldwork, 2002 to 2009, vrhají světlo na civilizaci, která existovala ještě před pyramidami.

Tyto kamenné stavby, roztroušené po celé Západní Sahaře, se vzpírají snadné kategorizaci. Některé připomínají dlouhé řady kamenů, jiné tvoří složité kruhové obrazce. Nejpozoruhodnější jsou "baziny", tyčící se pohřební mohyly podobné zikkuratům, které dosahují výšky až 5 metrů. Ostatní podivné struktury jsou však daleko vyšší a mnohdy dosahují až výšky několika desítek metrů. Tyto impozantní stavby jsou považovány za místa posledního odpočinku starověkých hodnostářů.

Skutečně místo posledního odpočinku?

Účel těchto kamenných monumentů zůstává stále lákavou záhadou. Mnohé z nich jsou považovány za pohřebiště, což odráží celosvětovou tradici, která se objevuje v kulturách od Sibiře až po starověkou Evropu.

Unikátní stavby v Západní Sahaře však naznačují existenci vysoce vyspělé civilizace, které se v této vyprahlé oblasti dařilo. Tyto nálezy zpochybňují představu o Sahaře jako o neobyvatelné pustině, a naopak poukazují na dobu, kdy byla útočištěm kypícím životem a vodou.

close info Nick Brooks/Flickr CC BY-NC-ND 2.0 zoom_in Jeden z basinů

Zůstane tajemství skryté v písku?

Pozoruhodné je, že tyto objevy umožňují nahlédnout do přizpůsobivosti dávných civilizací. Jak se Sahara v průběhu tisíciletí postupně proměňovala, její obyvatelé prošli hlubokými změnami. Kočovné společnosti přešly od pastevectví dobytka k pastevectví koz, přizpůsobily se měnícímu se prostředí a zajistily si přežití.

Tyto objevy však s sebou nesou i problémy. Probíhající konflikt v regionu, v němž bezpečnostní hrozbu představují skupiny jako Al-Káida v islámském Maghrebu, zastavil další archeologický průzkum. Rozsáhlé, neprozkoumané oblasti Sahary zůstávají nepřístupné a pod zlatými písky zůstávají pohřbena lákavá tajemství.

Kamenné stavby Západní Sahary nám připomínají, že dávné civilizace dávno před egyptskými pyramidami vzkvétaly v nečekaných koutech světa. Tajemství, která skrývají, nás stále lákají a vybízejí k odhalování záhad našeho společného lidského dědictví, a to i uprostřed výzev a nejistot.

Zdroje: www.iflscience.com, www.atlasobscura.com, www.livescience.com