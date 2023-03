Nacházejí se téměř výhradně v bezútěšných a nehostinných lávových polích s nedostatečným množstvím vody nebo vegetace. Jedná se o záhadné kamenné struktury, připomínající brány, které byly objeveny v odlehlé pouštní oblasti v Saúdské Arábii. Vědci předpokládají, že je postavily staré kočovné kmeny.

Poprvé si podivných nízkých zdí všiml amatérský archeolog Dr. Abdullah Al-Saeed v roce 2005, když se procházel lávovými poli Harrat Khaybar. Svůj objev ale nepovažoval za důležitý. O tři roky později ho ale napadlo, že by se na oblast mohl podívat pomocí aplikace Google Earth.

„Byl jsem doslova ohromen. Před sebou jsem viděl desítky obdélníků, které připomínaly vyměřená políčka,” řekl Al-Saeed. „Kdo by ale hospodařil na tak nehostinném místě, jako je úpatí sopky? Kontaktoval jsem proto odborníka Davida Kennedyho z University of Western Australia, o kterém jsem věděl, že se o tuto oblast zajímá.”

„Saúdskou Arábii považujeme za poušť. Kdysi však byla oázou. Je tak doslova archeologickou pokladnicí, což se nyní potvrdilo,” vysvětluje Kennedy, který od roku 1997 létá s helikoptérami a studuje lávová pole od Jordánska po Sýrii.

Kamenné struktury v Saúdské Arábii

Už ve 20. letech 20. století byly na Harrat Khaybar odhaleny pozůstatky obydlí, plotů a pohřebních staveb, datovaných do neolitu. Mezi nejpozoruhodnější patří struktury přezdívané „pouštní draci“. Měří od méně než sto metrů do několika kilometrů. Jsou složené z lineárních hromádek kamenů tvořící písmeno „v“. Archeologové se domnívají, že staré kočovné kmeny je používaly k zadržení stád gazel.

Nově objevené obdélníky se ale od draků liší. „Připomínají jednoduchý plot se dvěma silnými vzpřímenými sloupy. Nevypadají jako pasti na zvířata, ani jako hrobky,” říká David Kennedy. Během deseti let se mu podařilo katalogizovat téměř 400 bran.

Záhadné brány

Nejdelší z nich měří přes 304 metrů na délku a 75 metrů na šířku. Další jsou dlouhé mezi 152 až 30 metry. Do jedné z nich zasahuje kousek „pouštního draka“. Archeolog předpokládá, že brány mohou být staré až 7000 let. Pokud by se jeho hypotéza potvrdila, zařadily by se mezi nejstarší dochované konstrukce na naší planetě.

Zdroj: Youtube

Stephan Kempe, bývalý profesor fyzické geologie na Technische Universität Darmstadt v Německu, si myslí, že by mohly spadat do kategorie prehistorických geoglyfů, tedy obrazců vytvořených na zemském povrchu, jejich účel je však zatím neznámý.

www.arabnews.com, www.nytimes.com, www.en.wikipedia.org