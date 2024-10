Herectví ho nadchlo už na základce, na DAMU ho vzali hned. Role poručíka Bílka byla jeho první seriálovou rolí a s odstupem času na ni nevzpomíná rád. Vzal ji prý proto, že se chtěl co nejdříve objevit před kamerou. Dnes by to už nejspíš neudělal, role si spíš vybírá.

Z Liberce do Stodůlek

Kamil Halbich (*30. září 1966) pochází z Liberce, kde dle vzpomínek prožil krásné klukovské dětství, v partě prima kamarádů, v lese, v přírodě. Od malička sportoval, hlavně lyžoval, s kluky hrál fotbal. Láska ke sportu mu zůstala, někdy kolem čtyřicítky „podlehl“ golfu, který se mu dostal pod kůži a stal se jeho velkým koníčkem. Ale zpět do jeho dětství.

„Herectví jsem chtěl dělat od nějakých dvanácti let a šel jsem si za tím…“. Rodiče mu nebránili, naopak ho podporovali. „Asi tak dvakrát do měsíce jsem našel představení v Praze,“ vzpomíná, „… táta to nějak zajistil a jeli jsme do divadla.“

Vůni hereckých líčidel a potlesk na jevišti zažil poprvé v libereckém divadle F. X. Šaldy v osmnácti letech, po maturitě zamířil na pražskou DAMU, kterou dokončil v roce 1990.

Stopy v srdci

Herecké zkušenosti na divadelních prknech sbíral ještě za studií, třeba v Divadle Na zábradlí. Na DAMU ho učili František Němec a Daniela Kolářová. Ta v něm „… zanechala velkou hereckou rýhu. Právě ona byla jedna z mála, která začínající herce upozornila, že by si měli role pečlivě vybírat,“ zavzpomínal herec v jednom z rozhovorů. Jak již bylo zmíněno, poručíka Bílka zvaného Žloudek vzal z touhy objevit se před kamerou, aniž by bral v potaz „prorežimní“ námět. Nesedla mu.

Nicméně, na seriály nezanevřel, a tak ho diváci mohli vídat dál v mnoha oblíbených seriálech třeba kriminálních či z nemocničního prostředí. Před deseti lety hrál v Ulici, ale dnes postavy v nekonečných seriálech odmítá. „Neodsuzuji, kdo to dělá, ale už do toho nepůjdu. Neumím se rychloučit text. Jsou to pro mě velké nervy,“ přiznal a dodal, že si uvědomil, že vlastně v nich nehraje, „…jen odříkávám text,“ a to jako herec nechce, prý mu to za to nestojí.

Nejen v seriálech

Po vystudování herectví a účinkování na několika scénách se stal stálým členem souboru Švandova divadla na Smíchově (1992-2012), poté se dal na volnou nohu. Dnes ho na tamním jevišti můžou diváci vidět v inscenacích Anna Karenina a Smrt mu sluší. Ačkoli to nepovažuje za svou doménu, je také dabingovým hercem. Tou „jeho“ rolí je seriálový Arnold J. Rimmer v Červeném trpaslíkovi, Ale dnes, pokud jde o „hlas“, dává spíš přednost práci v rozhlase. V současné době čte na pokračování spletitý román Franze Kafky Zámek.

Má na kontě i televizní či celovečerní filmy. Z posledních můžeme připomenout psychologický thriller Modelář s Kryštofem Hádkem v hlavní roli, ve kterém hrál Xaviéra, z televizních pak Zločin v Polné, kde ztvárnil radního Vlasáka.

Za oponou…

Za oponou je nejen název komediálního seriálu z videoserveru iDNES KINO, kde hraje jednu z hlavních rolí, teď máme na mysli jeho rodinu. Kamil se oženil v roce 2010 a v šestačtyřiceti letech se stal otcem syna Matěje – a nutno dodat, že nesmírně šťastným, byť dle jeho slov je „to největší zlobidlo“ a říká mu „stodůlecký veljupek“, jak se svěřil v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojku. Ale i tak je jeho největší mazlík. Od malička má sklon předvádět se, takže geny nezapře. Herec ho učí lyžovat, vede ho ke golfu, což prý kloučka baví. Přál by si, aby ho to chytlo.

Není to jen ale sport, ale také hodnoty, jakými jsou lidské vztahy a kamarádství, ke kterým ho vede, a chce, aby věděl, že svět nejsou jen hry na mobilu a internet.

Rodina bydlí v malém paneláčku ve Stodůlkách. „Nedovedu si představit, že bych měl někde baráček, byť sebelepší, se zahrádkou a autem, takový ten moderní vzor bydlení a života…,“ důležití jsou pro něho lidé, okolí, kamarádi. Přátel a dobrých známých má dost, krásné vztahy má i se sousedy. Scházejí se, dělají „opékačky“ – jak to sám nazývá, a další akce, drží spolu české tradice, zajdou do hospůdky…

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kamil Halbich dnes

Matěje herec bere mezi své kamarády, aby „živé“ vztahy poznal. „Samozřejmě, že se někdy poškorpíme, ale to k tomu patří. Jde mi o tom, aby to synek viděl a zažil a později v tom viděl i nějakou hodnotu…“ Není to snad ta nejkrásnější role?

