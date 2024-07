close info © Filmové studio Gottwaldov

Externí autor 9. 7. 2024 clock 3 minuty gallery video

Film Třetí skoba pro Kocoura už sfouknul čtyřicítku na svém pomyslném dortu. Dobrodružný snímek režiséra Radima Cvrčka vypráví o neohroženém horolezci, který pátrá po vrahovi. My nyní ale budeme pátrat po něm, protože po herci Kamilu Koulovi jako by se zem slehla. Co dnes dělá?

Film Radima Cvrčka se dnes již nepochybně může zařadit mezi klenoty československého filmu. Snímek z roku 1983 se natáčel na Jižní Moravě v Mikulově, přesněji u Tabulové hory u Mikulova, u Klentnice a na Sirotčím hrádku. Bouda horolezeckého oddílu Medvědů se pak nacházela v Ostravě. Zámek Kotov si pak zahrál Státní zámek Vranov nad Dyjí, který leží ve Znojemském kraji. Oblíbili si ho nejen čeští, ale také zahraniční filmaři, a tak jste ho mohli vidět například v pohádce Nesmrtelná teta nebo americkém akčňáku xXx. Mrtvola v jeskyni nenechá Kocoura spát Příběh vypráví o mladíkovi jménem Ivan Kočička, kterému neřekne nikdo jinak než Kocour. Kocour se svým kamarádem Jožinem se vydají za svou oblíbenou kratochvílí, lezení po skalách. Pro tentokrát jejich volba padne na skalní věž Hlásku, kterou se rozhodnou zdolat. Jenže když vyšplhají na vrchol, čeká je tam nemilé překvapení. V jeskyni najdou mrtvolu neznámého muže. Hoši neváhají a rozhodnou se zavolat Veřejnou bezpečnost. Nicméně mrtvola v mezičase záhadně zmizí a na jejím místě se objeví archivář Hromada, který údajně přišel do jeskyně zkoumat hmyz a u toho usnul. Většině se tato záměna „těl“ zamlouvá a případ berou jako uzavřený, jediný, komu se to nepozdává, je právě Kocour, a tak se rozhodne vydat pátrat na vlastní pěst. Další věc, která mu totiž nesedí, je loupež na nedalekém zámku. close Magazín Kam se poděla malá rezavá Klaudie ze seriálu Pan Tau? Podívejte, jak exoticky vypadá. Žije zvláštní život gallery 6 „Na české poměry je tahle podívaná opravdu zábavným snímkem, který obstojí před většinou věkových kategorií. Zajímavé dějové linii se daří bez zbytečných odboček jít rovnou k meritu věci a bez výraznějšího škobrtnutí se dohnat až k závěru, a tedy vyřešení kriminálního případu. Krom samotné doby, kdy byl snímek natočen, je tu cítit i jistý trampský duch, kterého rozpozná snad každý táborník,” píše jeden z fanoušků snímku na filmovém portálu čsfd.cz. Ve filmu si jednu z hlavních rolí zahrála i mladičká Michaela Kuklová, my se ale pojďme podívat, kam se poděl představitel hlavního hrdiny Ivana Kočičky neboli Kocoura, herec Kamil Koula. close Magazín Takto teď vypadá Míša Kuklová. Prošla peklem, vzali jí prsa, téměř i dům. Nepochopíte, co to s ní udělalo gallery 4 Sejde z očí, ale přece točí Dnes sedmapadesátiletý Koula sice není divákům znám z televizní obrazovky nebo filmového plátna, herectví se ale věnuje stále. Role ve Cvrčkově filmu byla jeho první. A proto, že se mu hraní zalíbilo, rozhodl se v něm pokračovat a vydal se na studia na brněnskou JAMU, kde byste mezi jeho spolužáky našli třeba Miroslava Etzlera, Gustava Řezníčka nebo Aleše Zbořila. Působil hlavně v divadlech, a sice v Olomouci, Opavě, ale také v Praze. Do jeho repertoáru můžeme započítat také dabing a rozhlas. Menší role měl i v populárních seriálech jako Ordinace v růžové zahradě 2, Modrá kód nebo Policie Modrava. To, že není nikde moc vidět a neplní přední stránky plátků, ovšem neznamená, že nic nedělá. Ba právě naopak, už na přelomu tisíciletí si založil vlastní uměleckou agenturu, pod jejíž záštitou pořádal různá představení. „Na triku“ má také devět ročníků Letní herecké školy a pracoval také jako dramaturg a režisér. V současné době je na volné noze a pořádá představení pro děti. Zdroj: Youtube Zdroje: csfd.cz, readzone.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor