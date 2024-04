Externí autor 14. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Zpěvák Kamil Střihavka je se svou manželkou Evou už neuvěřitelných osmatřicet let. V dnešní době, kdy není tak těžké rozvodu dosáhnout, a hlavně se nejedná o společenský skandál, je to až skoro zázrak. Jaký je jeho tip na spokojený vztah? A jak se stalo to, že je příbuzný s Davidem Kollerem?

Jeho typická dlouhá hříva brázdí českou hudební scénu už pěknou řádku let. Vyučený elektrotechnik Kamil Střihavka byl a nejspíše i stále je idolem mnoha dívčích i ženských srdcí. Tento brzký šedesátník je ale už skoro čtyřicet let šťastný po boku jedné ženy. Jeho manželka Eva je pro něj ikonou, motivací a parťákem pro život.

Že je to láska jako trám není pochyb, ostatně se není čemu divit. Střihavkova manželka Eva je pokrevně spřízněná s krásnou československou herečkou Lídou Baarovou. Jak ale Střihavka prozradil v rozhovoru pro web lifee.cz, rozhodně se tím nikde nechlubí a v médiích už vůbec ne.

„Tento příběh už proběhnul a některá média se toho snažila využít. Já se odjakživa snažím nejen děti, ale i svoji ženu nechat stranou mediálního humbuku. V uvozovkách se je snažím chránit. Hlavně děti – když byly malé, tak jsem neměl potřebu, aby věděly, že jejich tatínek je populární,” vypráví známý zpěvák a dodává, že zároveň chtěl své dva potomky ochránit před možnou školní šikanou.

Chtěl syna, má vnuka

„Já jsem nechtěl, aby měly třeba nějaké problémy ve škole. Kolektiv dětí, které jsou bezprostřední, dokáže občas i ublížit,” vykládá o svých dvou dcerkách Evě a Tereze. Střihavka nemá syna, nicméně mu to nyní vynahrazuje právě jedna z dcer, která mu dala vnoučka. Eva Sřihavková se totiž provdala za syna hudebníka Davida Kollera, Adama. Rodina muzikantů se tedy ještě více rozrostla.

„Komunikujeme spolu jinak, než jak jsem komunikoval s děvčaty. Vzpomínám si, že když jsem chodil do hračkárny, tak jsem zasmušile minul autíčka a náklaďáky, meče a samopaly. Musel jsem to ohnout doleva a tam jsem nakupoval ty poníky, které jsem s nimi potom musel česat,” zavzpomínal dlouhovlasý zpěvák na svá otcovská léta.

Po letech ale také přiznává, že mu jeho žena Eva nedávno ukázala krabici, která byla plná autíček. Děvčata tedy přeci jenom v dětství nejspíš musela nějaký autíčkový nátlak absolvovat. „Asi jsem je tak trochu tlačil i do těchto věcí. Ale nijak je to nepoznamenalo,” hodnotí s odstupem dnes devětapadesátiletý Střihavka.

Prorok David Koller

Způsob, jakým se dozvěděl, že budou s Kollerovi jedna rodina, byl poněkud komický. Střihavka byl na benefičním koncertě, kde vystopoval i David Koller. Po chvíli se oba muzikanti potkali a Koller už zdálky na Střihavku volal: „Nazdar, rodino!“ Zmatený Kamil tehdy nic nechápal, až k němu Koller přišel a řekl mu, že jeho syn chodí se Střihavkovou dcerou.

Střihavka to tehdy nebral moc vážně. To, že spolu „omladina“ randila ještě nic neznamenalo. Nicméně David Koller nejspíš nahlédl Jolandě do karet a předpověděl budoucnost. Jejich děti se skutečně vzaly.

V hudební branži není žádným tajemstvím, že se kolem zpěváků točí spousta fanynek a kolem zpěvaček spousta fanoušků. Nejinak tomu bylo určitě i u charismatického rockera, který svou bujnou hřívou dokázal rozvířit plamínek lásky v nejednom dívčím srdci.

Jeho srdce bije jen pro tu jedinou

Střihavkovo srdce ale patřilo a stále patří pouze jediné ženě, a to jeho Evě. A jaký je podle něj recept na spokojený a zdravý vztah?

„Myslím, že každý to má jinak. Ne každý má štěstí, že natrefí na někoho, s kým chce zestárnout. Všechny ty rozchody a rozvody jsou legitimní. Já jsem šťastný, že nás to minulo. Samozřejmě, že nějaké krizičky tam byly. Nicméně moje žena to se mnou vydržela. Já ji za to v posledních letech nosím na rukou a budu tak činit až do skonání světa,” uzavírá téma hudebník.

Zdroje: lifee.cz, cs.wikipedia.org