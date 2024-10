Externí autor 13. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Zpěvák Kamil Střihavka je sice duší rocker, společenské akce ale příliš nevyhledává. Je proto vzácnost, když se někde spolu se svou krásnou manželkou Evou objeví. Žijí spolu ale již osmatřicet let a jak to vypadá, jsou stále velmi šťastní.

Manželka Kamila Střihavky se jmenuje Eva a je skutečně velmi pohledná, takže zpěvákovi nejspíš nejeden muž závidí. Půvab jeho choti má ale svou příčinu. Je totiž pžíbuznou legendární prvorepublikové herečky Lídy Baarové, která byla svou oslnivostí pověstná.

„Eva Střihavková je dcera mé sestřenice Evy a vnučka Lídiny sestřenice. Když má podobný účes, jaký mívala Lída, je její dokonalou kopií,” vysvětlil v knize Tři životy Lídy Baarové její synovec Jiří Snop.

To ostatně Kamil Střihavka v rozhovoru pro Lifee.cz také potvrdil, přestože přiznal, že se tím jejich rodina nijak nechlubí a ani o tom veřejně moc nehovoří.

Recept na šťastné manželství nemá

„Tento příběh už proběhnul a některá média se toho snažila využít. Já se odjakživa snažím nejen děti, ale i svoji ženu nechat stranou mediálního humbuku. V uvozovkách se je snažím chránit,” vysvětlil hudebník.

Se svou paní je již téměř čtyřicet let. To je velmi úctyhodné číslo, zvlášť na poměry českého showbyznysu. Jak to udělat, aby měl podobně spokojené manželství každý, ale Kamil Střihavka bohužel netuší.

„Nečekejte žádné rady, do tohoto se pouštět nebudu, to je tenký led. Myslím, že každý to má jinak. Ne každý má štěstí, že natrefí na někoho, s kým chce zestárnout. Všechny ty rozchody a rozvody jsou legitimní. Já jsem šťastný, že nás to minulo,” řekl vděčně.

Nějaké krize přece jen prožili

Jak ale přiznal, pochopitelně to ani u nich doma nebylo vždy tak růžové, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Samozřejmě, že nějaké krizičky tam byly. Nicméně moje žena to se mnou vydržela. Já ji za to v posledních letech nosím na rukou a budu tak činit až do skonání světa,” prohlásil umělec dojemně.

Když si svou milovanou Evu namlouval, neměl to ale právě jednoduché. S její maminkou si totiž příliš nepadli do oka, a tak měl mnoho práce, aby se mu podařilo získat si její respekt.

„Už při první seznamovací návštěvě, když jsme dojedli, chtěl jsem jí dát najevo, že nejsem žádné ořezávátko, tak jsem si utřel pusu a řekl jsem: Jídlo bylo dobré, takové teplé. A od té doby už to byla jenom válka,” prozradil pro iDNES.cz se smíchem.

S tchyní si úplně nesedl

Nakonec si prý nějak dokázali porozumět, přestože úplně blízký vztah prý nemají do dnešního dne. On to má s partnery svých dcer úplně jinak.

Obě jeho dcery jsou dnes již dospělé. Jedna z nich přitom má děti se synem zpěváka Davida Kollera. Jak Kamil Střihavka prozradil, obě dívky důrazně varoval, aby rozhodně nerandily s muzikanty a už vůbec ne s bubeníky.

„Takže přivedla domů bubeníka, a já jsem si ho po pár týdnech a měsících tak zamiloval, že jsem mu jednou říkal tak jako otcovsky: Ty jsi takový můj nikdy nenarozený syn. A ta moje dcera se na mě podívala a řekla, ale tati, on už tatínka má,” práskl na sebe Kamil Střihavka, který má s oběma dcerami skvělý vztah.

Je dvojnásobným dědečkem

Dnes je také dědečkem a kromě vnučky má také vnuka. Po výchově dvou děvčat je to pro něj něco úplně nového.

„Je to moc hezké. Komunikujeme spolu jinak, než jak jsem komunikoval s děvčaty. Vzpomínám si, že když jsem chodil do hračkárny, tak jsem zasmušile minul autíčka a náklaďáky, meče a samopaly. Musel jsem to ohnout doleva a tam jsem nakupoval ty poníky, které jsem s nimi potom musel česat,” zavzpomínal s úsměvem.

Zdroje: Super.cz , Lifee.cz , iDNES.cz