Bolek Polívka je otcem šesti dětí. Syn Vladimír a dcera Anna šli v jeho šlépějích a jsou z nich úspěšní herci, naopak nejstarší Kamila žije v ústraní a o mediální pozornost nestojí. Přesto se ale pohybuje v umělecké sféře a na první pohled zaujme svým vzhledem, za který může vzácné onemocnění.

Herec Bolek Polívka je pořádně náruživý muž a během své úspěšné kariéry zplodil šest dětí, tři dcery a tři syny. Nejstarším potomkem je dcera Kamila, která se mu narodila s první manželkou Stanislavou.

Kamila vystudovala JAMU v Brně a spolupracovala s řadou divadel včetně Národního. Jako kostýmní výtvarnice se podílela na celé řadě filmů a seriálů a za snímek Odpad město smrt režiséra Jana Hřebejka byla dokonce nominována na Českého lva.

Manželství Bolka Polívky a Stanislavy sice dlouho nevydrželo, umělec se ale o svou prvorozenou dceru odjakživa vzorně staral a dodnes s ní má velmi vřelý vztah.

Společně slaví narozeniny, svátky i Vánoce, jak se před časem herec pochlubil CNN Prima News. „Už mám od ní tolik knih, že je ani nestíhám přečíst, ale každá dobrá kniha potěší. A moje nejstarší dcera má dobrý vkus. Po mně samozřejmě… Máme se rádi. Vídáme se, jak jen to jde,“ svěřil se Polívka.

Kamila na první pohled zaujme svým netradičním vzhledem, který ovšem není součástí její extravagantní image, ale následkem onemocnění, jímž dlouhé roky trpí.

„To bílé obočí není žádná image. Mám nemoc zvanou vitiligo, což je autoimunitní porucha, při které dochází ke ztrátě pigmentu. Začalo to v dětství a postupem doby se to neustále rozšiřuje a různě transformuje,“ přiznala dcera Polívky v rozhovoru pro Divadelní noviny.

Nechtěná pozornost ovšem Kamilu rozhodně netěší. Zpočátku se proto snažila obočí barvit, nakonec se ale se svou diagnózou smířila a naučila se přijmout sebe samu takovou, jaká je. „Na starších fotkách mám ještě obě obočí tmavá. Když mi jedno začalo bělet, nějakou dobu jsem si ho barvila, ale když mi zbělelo i to druhé, nechala jsem to být. Je docela otrava se o to pořád starat. Smířila jsem se s tím a už to neřeším. Je ale pravda, že taková anomálie docela přitahuje pozornost. A to je něco, co mi moc příjemný není,“ vysvětlila umělkyně.

Přestože se snažila onemocnění kvůli nechtěné pozornosti maskovat, je třeba zdůraznit, že je Kamila velmi krásnou a smyslnou ženou. Působí jako éterická víla, na níž je na první pohled cosi tajemného.

Kamila ovšem nepřitahuje pozornost pouze vizuálně, ale i tím, že je dcerou známého herce. Zájem médií ovšem nevyhledává a bedlivě si střeží své soukromí.

„Víte, já si myslím, že lidé nemusejí znát moje soukromí. Nevím, proč by měl někdo číst o mém osobním životě, o mém dětství, o tom, čím se zabývám ve svém volném čase nebo jaké mám vztahy se svými blízkými,“ objasnila blondýnka.

„Důsledně se zveřejňování takových informací bráním a vyhýbám se čemukoliv, co sebeprezentací tohoto typu jenom zavání, včetně různých společenských akcí. Nechci s kýmkoliv, kdo si třeba zrovna koupil Divadelní noviny, sdílet cokoli osobního. Připadá mi to absurdní. A taky nechci vyprávět vtipné a jiné historky a vtahovat skrze sebe do veřejného prostoru někoho, kdo o to třeba vůbec nestojí,“ dodala Kamila Polívková.

Kamila Polívková

Druhá manželka Bolka Polívky byla jeho herecká kolegyně Evelyna Steimarová, která předtím byla milenkou zpěváka Karla Gotta a životní partnerkou Josefa Somra. S ní si umělec pořídil dceru Annu, která je též úspěšnou herečkou.

Velká láska s Chantal Poullain

Třetí potomek se Bolkovi narodil ze vztahu s francouzskou umělkyní Chantal Poullain. Jejich láska připomínala scénář jak z romantického filmu a celkem spolu prožili krásných patnáct let.

Chantal si vzal Bolek vzal hned dvakrát, jednou v Americe a podruhé v Čechách. Společně s Chantal má Bolek syna Vladimíra, který se jim narodil ve Švýcarsku a i on je úspěšným hercem a jde z role do role.

Kromě toho je členem Dejvického divadla a hostuje v Národním divadle i Divadle Bolka Polívky. S bývalou manželkou Chantal má oblíbený bavič velice vřelé vztahy, a byla to právě ona, kdo ho seznámila s jeho aktuální ženou Marcelou Černou.

S o dvacet let mladší Marcelou má Bolek Polívka tři děti, syna Jana a Františka Antonína a dceru Marianu.

Šestinásobný otec je na své potomky právem hrdý a netají se tím, že by se už rád stal dědečkem.

„Docela se těším, ocenil bych to, ale záleží na nich. Jestli těch dětí bude doma šest, sedm, nebo osm, to už je celkem jedno. A které z mých dětí se jako první postará o to, že budu dědečkem? Řekl bych, že Vladimír. Pokud ho nepředežene Jéňa,“ svěřil se herec pro pořad TV Prima Showtime.

Bolek Polívka vystudoval brněnskou JAMU a v roce 1972 stál u vzniku Divadla Husa na provázku. V roce 1993 si v Brně založil vlastní Divadlo Bolka Polívky. U televizních diváků mu obrovskou popularitu přinesla série zábavních televizních pořadů Manéž. Na stříbrném plátně pak exceloval v celé řadě filmů a komedií, například ve snímcích Obecná škola (1991), Pelíšky (1999), Pupendo (2003), U mě dobrý (2008) či Domácí péče (2015).

