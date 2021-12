Asmaté: Kanibalové, kterým pravděpodobně padl za oběť i milionář Rockefeller

Asmatové jsou známí svým řezbářským uměním.

O kmenech žijících na západě Nové Guineje, kterou dnes známe jako Papuu, se dozvěděl celý svět až po zmizení mladého Rockefellera. Michael Clark Rockefeller, pátý potomek tehdy budoucího amerického vice presidenta Nelsona Rockefellera, zmizel beze stopy ve svých třiadvaceti letech v místech, kde byl před několika desetiletími kanibalismus stále živou praktikou.

Na to, jak ještě nedávano vypadalo dění v asmatské vesnici, se můžete s titulky v angličtině podívat zde:

Spleť víry, rituálů, sexu a kanibalismu

Bojů i šarvátek bylo mezi původními kmeny a okolím nepočítaně. Proto si také Asmaté vytvořili společenství, kde jednotlivec téměř ztratil jakékoli osobní soukromí, a to se promítalo i dál než jen do účelového soužití v obrovských domech. Asmatové byli zcela pohlceni náboženstvím, jež stálo na kultu předků. Jejich víra spočívala ve složitých vztazích mezi dušemi mrtvých a jejich cestou do říše zesnulých. Asmaté se domnívali, že duše zesnulých páchají kmeni vše zlé, včetně nemocí, narození postižených dětí či špatného počasí. V jejich realitě fungování světa i jejich vlastní život zcela závisel na rituálech, které šokují dodnes. Kanibalismus nevyjímaje. Asmatové dokonce věřili, že na počátku všeho bylo useknutí hlavy, které dalo vzniknout hvězdám a vesmíru.

Kanibalismus byl u Asmatů běžný

Asmaté žili polygamně, ale navíc měli styk i s muži a s manželkami těchto homosexuálních partnerů. Rituály ale pouhými sexuálními hrátkami nekončily. Známé praktiky zahrnovaly i konzumaci moči a také brutální a chladnokrevné „lovy lebek“. Právě lov lebek přímo souvisí s duchy a zažehnáním zla.

Asamité museli zlé odvrátit rituálem, k němuž právě potřebovali lebku. Nutno dodat, že nebyli vybíraví! O hlavu byli schopni připravit kohokoli, pokud možno nepřítele a nečlena klanů. Muž, žena či dítě byli dekapitováni a jejich lebka se stala součástí obřadu, kde se mimo jiné konzumovaly i části těla oběti.

Rockefeller studoval kulturu asmatských kanibalů

Katolickým kněžím trvalo desítky let změnit způsob života v klanech Asmatů, ale zachovat část jejich kultury, která je známá nádhernou rukodělnou řezbou. Asmaté jsou proto také známí jako „řezbáři z močálů“, a právě to k nim přivedlo i Michaela Rockefellera.

V roce 1961 byl Michael Rockefeller na své druhé expedici v oblasti právě proto, že pro Museum primitivního umění, které otevřel jeho otec, sbíral artefakty a informace o řezbářském národu Asmatů. S Asmaty byl často v kontaktu a v dopise rodině napsal, „Prožívám zde naprosto vyčerpávající, ale zároveň velmi vzrušující čas… Asmat je jako obrovská skládačka s variacemi v obřadech a uměleckých stylech, které tvoří jednotlivé kusy. Moje výlety mi umožňují pochopit (i když jen povrchním, základním způsobem) povahu této hádanky…“

Za zmizením Rockefellera jsou patrně Asmaté

O tom, jak a kam zmizel Michael Rockefeller po zaplavení a převrácení pontonového člunu, na kterém uvázl společně s nizozemským antropologem René Wassingem, se vedou spory ještě dnes. Jisté je, že v době, kdy nizozemská armáda manifestovala na ostrovech svou sílu, politické a další tlaky na dlouhá léta umlčely ty, kteří ke zmizení měli co říci. Dnes se objevuje i několik psaných svědectví kněží, kteří v té době mezi Asmaty působili. Minimálně dva z nich zmiňují, že skupina zhruba 15 členů klanu z vesnice Otsjanep zabila bílého muže na pláži v blízkosti jejich vesnice. Jeho smrt pro účely rituálu přišla Asmatům právě vhod, neboť nizozemští vojáci nedávno před tím v šarvátce zastřelili pět členů klanu a mezi nimi i vůdčí postavy jejich kultury.

