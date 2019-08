Kanya Sesser: Zděšení rodiče ji odložili, teď beznohá modelka dobývá svět

Kanya (27) se narodila bez nohou narodila. Nikdo to ale před porodem netušil a rodiče byli v takovém šoku, že novorozenou Kanyu opustili. Ponechali ji na schodech thajského buddhistického chrámu. Mniši se o malou dívenku starali až do jejích pěti let, kdy si ji odvezl bezdětný americký pár.