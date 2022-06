Kap Dwa: Vědci konečně vyřešili záhadu mumie dvojhlavého děsivého obra

Kap Dwa - dvouhlavý obr. Ilustrační foto.

Kap Dwa, v překladu dvě hlavy, je záhadná mumie dvouhlavého patagonského obra, která se objevuje v britských záznamech z počátku 20. století. Faktem ale je, že Kap Dwa byl zachycen už mnohem dříve, jelikož zmínky o tomto obrovi se objevují i v záznamech o plavbách mezi 17. a 19. stoletím, kdy podobného obra viděli mnozí námořníci. Kap Dwa obýval džungli v jihoamerické Argentině. Ale je skutečný, anebo jde o další mýtus?

Kap Dwa byl skutečný obr. A obři lákají pozornost lidí dodnes, protože jsou dostupné mnohé doložené nálezy a důkazy o tom, že skutečně existovali, zatímco zdravý rozum se tomuto faktu stále vzpouzí.

Dvouhlavý patagonský obr měřil 3,66 metru, a přestože existuje mnoho propracovaných mystifikací, existenci obra z Patagonie jen málokdo věří. Obrovské kosti a zvláštní kostry po celém světě však jasně hovoří o tom, že obři jsou skuteční. Ale se dvěma hlavami?

Falešní obři ve světě

I když v nějaké formě zřejmě obři skutečně existovali, svět byl zaplaven mnoha falešnými obry či jejich ostatky. Již od starověku jsou obři zmiňováni v četných pramenech, kde se o nich hovoří velmi samozřejmě. Navíc se objevují i v náboženských knihách, a dokonce v Bibli:

"V oněch dnech byli na zemi obři; a také potom, když synové Boží vstoupili k dcerám lidským a ony jim porodily děti, stali se z nich staří mocní muži, muži proslulí." (Genesis 6:4)

V Genesis jsou zmíněni Nefilim, což byli potomci "synů Božích" a "dcer lidských" ještě před slavnou biblickou potopou.

Pak je tedy možné, že patagonský Kap-Dwa možná skutečně existoval. Jaká je jeho historie?

Historie dvouhlavého obra

Dvouhlavý obr má za sebou vlastní zdokumentovanou historii. V roce 1673 byl mohutný dvouhlavý obr zajat španělskými námořníky. Španělé jej přivázali k hlavnímu stěžni, ale on se jim vytrhl a během následné bitvy utrpěl smrtelné zranění; probodli mu hrudník kůlem. Co se s ním dělo dál, není úplně jasné, ale nakonec v průběhu let putoval od jednoho showmana k druhému, až nakonec v roce 1914 skončil na Weston's Birnbeck Pier. Jak?

I když o obrovi už nikdo neslyšel, jeho mumifikované ostatky se objevily téměř o 250 let později. Objevily se v Anglii a v 19. století způsobily značný poprask. Zjevily se totiž na show na westonském Birnbeck Pier, kde byly vystaveny, až je v roce 1959 koupil "lord" Thomas Howard. Ale šlo o skutečné kosti obra anebo o padělek? Dvouhlavý patagonský obr každopádně neustále vzbuzoval pozornost. Jeho poslední „stopy“ končí v Baltimoru Md, v podivné, sbírce, kterou vlastní Robert Gerber a jeho žena. A ostatky jsou skutečné!

Příběh Roberta Gerbera

Robert Gerber, majitel obrových či obřích ostatků, má ale jinou verzi. Tvrdí, že Kap-Dwa byl již mrtvý nalezen na pláži s masivním oštěpem zabodnutým do hrudi. Nejednalo se o Patagonii, ale o Paraguay a přímo Paraguajci jeho ostatky mumifikovali. Až poté se dostaly do rukou anglického kapitána George Bickla. Díky němu pak ostatky skončily v Anglii, ale pak se vrátily zpět do Ameriky do Baltimoru.

Obři se vlastně vyskytují mezi lidmi dodnes. Mimořádná výška je však nyní zaznamenávána a podle Guinessovy knihy je nejvyšším člověkem světa muž, který při posledním měření 27. června 1940 měřil 2,72 m. Kdyby měl siamské dvojče, pak by bylo možné vysvětlit i existenci Kap Dwy. Možná obří dvouhlavý člověk skutečně existoval.

