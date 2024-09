Externí autor 30. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Dívčí skupinu Holky zná snad každý. Kateřina Brzobohatá, Radana Labajová a Nikola Šobichová vystupují společně už dlouhých pětadvacet let. V minulosti k této trojici patřila i Klára Kolomazníková. V posledních letech si tato populární skupina zažívá comeback. Jak dnes Holki vypadají?

Skupina Holki má na svém kontě několik hitů. Mezi ně patří písničky „Jsi senzační“, „Už mi nevolej“, „Vzpomínky zůstanou“ a „Mám ráda“. Tyto hity hrají pravidelně na všech koncertech i po pětadvaceti letech.

Hvězdy i mimo pódia

Všechny tři populární zpěvačky se mimo koncertování věnují i běžné práci. Kateřinu například potkáte v rádiu. „Práce v rádiu mě vždycky bavila a říkala jsem si, že bych to jednou chtěla dělat. Naučíš se mluvit, a nemusíš se stydět, protože nejsi vidět. Nemusíš se líčit, což se mi děje často," chlubí se Katka.

Hudbě se mimo koncertování věnuje i Nikol. „Jsem lektorka v hudební škole, takže učím děti. Mě ta práce fakt baví. Mám ty malé roztomilé děti od roku a půl. Potom mám kurzy čtyři až šest let. V šesti letech už jim nemám co dát."

I třetí hvězda známé dívčí skupiny nevybočuje svým civilním povoláním z řady. „Já pracuju v komerční televizi. Mám hezkou pozici kreativního specialisty a moc mě to baví," prozradila Radana.

Spokojené maminky

Kateřina je maminkou tří dětí. „Vždycky jsem chtěla dva kluky a holčičku, ale zaplať pánbůh, že mám dvě holky a kluka. Zjistila jsem, že chlapci jsou opravdu odjinud. Není to ani Mars, to je jiná galaxie."

Děti slavných zpěvaček se možná vydají v jejich šlépějích. „Viktorka také hezky zpívá. A Theo od Radany hraje na klavír. Asi to nějak do kupy dáme," prozradila Nikola.

O fungování Holek hlasují

„Máme stanovené, že když jsou dvě pro a jedna proti, tak bohužel – má smůlu. Ale jsou věci, na kterých musíme být v absolutní shodě, což jsou samozřejmě finance. Jinak to nedělá dobrotu,“ odhaluje Radana jisté zásady, kterých se v běžném fungování kapely drží.

Všechny tři jsou extrémně zaneprázdněné. Otevřeně tak přiznávají, že to bez babiček a tatínků nejde. „Loni jich bylo padesát a letos se k padesátce už blížíme. Co jsem počítala, bude jich asi pětapadesát, plus jeden velký ve Foru Karlín," nastínily svou vytíženost.

Dnes už vyprodané koncerty berou Holki s rezervou. Na období největší slávy, kterou si prožily v devadesátých letech, vzpomínají s úsměvem. „Měly jsme představu, že showbyznys je jedna velká pohádka. Tak přesně takhle to není," vzpomínala na období největší slávy Radana pro web ProŽeny.

S odstupem času mají populární zpěvačky jasno v tom, co by udělaly jinak. „Daleko dřív bych se vrhla na naše sociální sítě. Trošku jsme to zaspaly. Ale makáme na tom,“ řekla Radana. „Asi bych šetřila vydělané peníze a koupila si aspoň malinkou nemovitost," přiznala Nikola. „Neprošustrovala bych všechny peníze za kraviny," souhlasila se svou kolegyní Katka.

Sympatické čtyřicátnice si stále udržují dokonalé postavy. Mimo to jsou celé roky věrné svým účesům. Radana je zrzka, Nikol brunetka a Katka blondýnka. Podívejte se na to, jak s nimi šel čas v naší galerii.

