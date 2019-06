K čemu pánové v minulosti používali malou kapsu na džíních?

Napadlo vás někdy, co vlastně výrobce džínových kalhot sledoval tou malou kapsou ve větší kapse na pravé straně? My to zjistili.

Skutečný účel téhle kapsičky, ve které určitě mnoha z vás stejně jako autorovi občas nepříjemně uvízl prst, je překvapivý. A v dnešní době vlastně už úplně zbytečný… Už totiž nemusíte hádat – ta malá kapsa sloužila původně jako odkladiště kapesních hodinek.

Právě proto firma Levis s touto kapsou původně přišla, chtěla pomoci mužům, co si přálI mít své kapesní hodinky na bezpečném místě, kde budou dobře chráněné. A protože časem vyšly hodinky do kapsy z módy, začala kapsička sloužit i jiným účelům. Nejčastěji do ní lidé momentálně dávají kondomy nebo mince.

„První kalhoty měly původně jen čtyři kapsy. Jednu vzadu, dvě větší vpředu, plus jednu malou na kapesní hodinky," vysvětlila firma na svém blogu poté, co se minulý týden téma objevilo v mnoha diskuzních serverech.

Poprvé se takovéto kapsy na kalhotách objevily už v roce 1879.