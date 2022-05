Historická hádanka: Odhadnete, k čemu původně sloužila malá kapsa na džínách

Džíny se postupně staly symbolem kovbojů, rockových hvězd, sexy modelek i hippies...

Nosíme je všichni a určitě každý z nás má alespoň jedny, ale spíše několikery v šatníku. O čem je řeč? O džínách. Módní trendy se mění, ale ať jsou to skinny, zvonáče, dříny široké, tříčtvrteční, roztrhané anebo záplatované, jedno mají většinou všechny společné – na těch klasických je vepředu malá kapsička.

Většinou se malá kapsa nachází vpředu vedle větší kapsy, ale může být i uvnitř hlavní kapsy.

Napadlo vás někdy, k čemu slouží? Je praktická na žetony do nákupních vozíků anebo na kovové mince do automatu. Ale v době, kdy džíny vznikly, měla tato malá kapsička jasný smysl. Možná vás to překvapí, ale zdá se, že kovbojové nosili hodinky!

Jak se jmenuje?

I když tuto malou kapsu na džínách většinou ignorujeme anebo nám dokonce vadí, když se snažíme něco nacpat do velké kapsy, tato součást džínů měla jednoznačný důvod. A dokonce i speciální název. Říkalo se jí hraniční kapsa, kapsa na mince, kapsa na zápalky nebo kapsa na jízdenky. Jenže v originále byla vymyšlena na kapesní hodinky.

Původní „levisky“, tedy džíny společnosti Levi Strauss & Co. s měděnými nýty, měly malou kapsu na malé kapesní hodinky pro pracující muže. V té sobě je totiž měli skoro všichni, napříč všemi společenskými vrstvami, od dělníků až po inženýry. A i když pak už kapesní hodinky vystřídaly hodinky náramkové, kapsička zůstala.

Nesmrtelný design

Tato malá kapsička pochází z roku 1879. Právě tehdy totiž společnost Levi Strauss & Co. vydala první modré džíny a kombinézu do pasu. Bylo to v době, kdy v Kalifornii zuřila zlatá horečka a objevily se ty ikonické „pět set jedničky“, jak jsme jim říkali ještě i my zamlada.

Jejich hlavní funkcí byla právě sama funkčnost – a každý potřeboval někam uložit kapesní hodinky.

"Kapsička se objevuje na nejstarším páru montérkových kalhot do pasu - původním názvu pro džíny - v archivech společnosti Levi Strauss & Co, které pocházejí z roku 1879. První modré džíny měly čtyři kapsy - vzadu pouze jednu a vpředu dvě plus malou kapsičku na hodinky," uvedla Tracey Paneková, historička společnosti Levi Strauss & Co.

Doba se měnila, kapsa zůstala, ale sloužila na ledacos

I když původní smysl malé kapsičky je zřejmý, pravdou je, že se v průběhu doby naplňovala ledasčím. "Plnila mnoho funkcí, o čemž svědčí její četné názvy: frontier pocket, condom pocket, coin pocket, match pocket a ticket pocket (hraniční kapsa, kapsa na kondomy, kapsa na mince, kapsa na zápalky a kapsa na vstupenky – pozn. red.), abychom jmenovali alespoň některé. Nejenže je kapsa nesmírně užitečná pro uložení drobných pamlsků, ale je také milována milovníky džín pro svůj vybledlý a opotřebovaný charakter, který časem získává," doplňuje Paneková.

Kapsička tedy přežila staletí. A jen jednou od ní bylo v historii džín upuštěno, a to během druhé světové války. V té době se šetřilo kovem, a proto byly odstraněny dva rohové měděné nýty, které držely kapsu na místě. Nyní už je kapsička ale zase zpět tam, kde má, a to bez ohledu na to, jestli jde o džíny z dobytkářských rančů, hippie styl, zvony z let kontrakultury 60. a 70. let, až po mánii "mom jean" v 80. letech, posedlost nízkými střihy v 90. letech a v letech 2000. Kapsička tam prostě vždycky je.

