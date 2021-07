K čemu sloužila malá kapsa na pánských džínách? Co nosili muži dříve v kapsách?

K čemu sloužila záhadná kapsička nad větší kapsou?

Foto: Shutterstock

Kapsy na kalhotech se vždycky hodí, a to zejména pánům, kteří na rozdíl od žen nenosí kabelky. Pokud má ale taková kapsa splnit svůj účel, měla by být dostatečně veliká na to, aby se do ní vešla třeba peněženka nebo klíče. K čemu je potom ona maličká kapsička na džínech, všitá přímo nad přední kapsu?