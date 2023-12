Hercem se stal, aniž byl chtěl. Dokonce váhal, zda na první konkurz, kam ho vyslal agent, nepošle místo sebe kamaráda. Neposlal a proslavil se rolí Daniela LaRussoa ve filmové sérii Karate Kid, v jehož návazném komediálně dramatickém seriálu Cobra Kai od roku 2018 hraje stejnou postavu.

Proč nechtěl hrát?

Odpověď je jednoduchá. Ralph George Macchio (*4. listopadu 1961) byl totiž tanečník. Od tří let chodil na hodiny stepu. Když se v šestnácti letech zúčastnil tanečního představení, jeho uměleckého nadání si všiml talentový agent. Ten Ralpha vyzval, aby se zúčastnil konkurzu na televizní reklamy. On dlouho váhal. Dokonce se domluvil s kamarádem, jak již bylo uvedeno, že za něho „zaskočí“. Nakonec si to rozmyslel, konkurzu se zúčastnil a uspěl. A tak ho mohli vídat od 70. let televizní diváci v řadě reklam – a začala jeho herecká kariéra…

Už v roce 1980 přišla jeho první role v televizním seriálu. Na televizních obrazovkách se začal objevovat stále častěji. Nakonec se sám zúčastnil konkurzu na krimi drama Ztracenci (1983), kde získal jednu z hlavních rolí. Na svou slávu v postavě Dannyho coby malého karatisty čekat dlouho nemusel. Přišla o rok později.

Za kamerou

Poté následovaly nejen filmové a televizní role, svůj herecký talent ukázal i na divadelním jevišti, ve videoklipech a ve video hrách. Ve své sbírce má několik ocenění, filmových cen a nominací. Od 90. let pracuje i jako výkonný producent televizních seriálů, vystupoval v televizních show, zatancoval si v soutěži Dancing with the Stars. V loňském roce pod titulem Waxing On: The Karate Kid and Me vydal knihu vzpomínek, kde se zamýšlí nad odkazem obou snímků o karatistovi, kterého ztvárnil.

Na vítězný kop malého karatisty se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Zpátky do dětství a „dnes“

Ralph je italsko-řeckého původu. Otec byl napůl Ital, napůl Řek, matka je Řekyně. Se svým mladším bratrem vyrůstal na ranči v Huntingtonu v severoamerickém státě New York. Od malička měl srdce ze zlata. Jen pro příklad – staral se, vykrmil a vychoval osiřelé kolibříky, které vypustil do volné přírody. V patnácti letech se na oslavě narozenin bratrance u své babičky seznámil s dívkou Phyllis Fierro. Babička měla štěstí, že se její dům neocitnul v plamenech. Jiskry mezi nimi totiž sršely velmi intenzivně. Naštěstí zapálily jen oheň v srdcích obou teenagerů. Jak se později Ralph svěřil, věděl že stačil jediný pohled, a že to je láska na celý život.

Manželský slib a prstýnky si vyměnili v roce 1987. Jejich dcera Julie se narodila v roce 1992. V pěti letech začala tancovat a zpívat, ale toužila jít ve stopách svého otce. Sen stát se herečkou se jí splnil, dokonce si zahrála se svým otcem v Cobra Kai, který vysílá Netflix. Jejich syn Daniel přišel na svět o tři roky později. Toho pohltil sport. Pracoval pro NHL a Live Nation. V současné době je manažerem business intelligence a analytiky pro profesionální hokejový tým New York Islanders.

close info Profimedia zoom_in Ralph Macchio v listopadu 2023

Za svůj největší životní úspěch považuje Ralph výchovu svých dětí. Přestože jsou dospělí stále se cítí rodičem, který o ně musí pečovat a stále své rodičovství „vylepšuje“.

Zdroje: www.tvguru.cz, people.com, gazettereview.com