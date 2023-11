Byla to jeho první velká filmová role. Díky ní si jeho jméno zapamatovali i ti, kteří ho do té doby neznali. I přestože se před oblíbenými Kamarády do deště objevil ve více než 150 snímcích. Úspěch ale Karlu Augustovi dlouho nevydržel. Dostal ho ďábel jménem alkohol.

Říká mi: „Karlíčku, pojď na jedno. Já váhám, ale poslechnu. A pak si těch piv dám deset,” přiznal se. S nadměrným pitím se prý potýkal celý život. I když to řada jeho kolegů a televizních diváků nepoznala. Byl totiž neskutečně pracovitý.

Ročně dokázal nastudovat dvacet rolí. Většinou šlo o pouhé „štěky”, i do nich ale dokázal vtisknout dávku člověčiny. Inspiroval se totiž přímo u zdroje - v hospodách. „Když neznáte život ve všech jeho podobách, nemůžete být dobrým hercem,” říkával. Vysedával tak se štamgasty, povídal si s nimi a přetavoval je do postav.

Herec stovky rolí

Když Karel Augusta nenatáčel, vyzkoušel řadu dalších profesí. Byl konferenciérem a klaunem v cirkuse, kuchařem, prodavačem ve stánku s grilovanými kuřaty, skladníkem i pomocníkem na smíchovském zdymadle. „Dělal jsem tam holku pro všechno. Uklízel, zahradničil a pouštěl lodě do komor,” vzpomínal.

Herectví ale stále zůstával věrný. Diváci si ho tak mohli všimnout v roli kuchaře Muraška v kriminálce Holka na zabití, zlodějíčka v seriálu Malý pitaval z velkého města nebo instalatéra ve snímku …a zase ta Lucie! Do všeobecného povědomí se však zapsal až ve svých třiapadesáti letech díky postavě „záporáka" Kadlece z filmů Kamarád do deště.

V době natáčení se Augusta cítil jako na houpačce. Byl totiž až po uši zamilovaný do své milenky - baletky, kvůli níž se rozhodl zhubnout. „Řešil to tím, že téměř nejedl a hlad zaháněl bílým suchým vínem,” prozradil jeho kolega Karel Heřmánek. Jenže bez dostatečné výživy byl unavený. „Když už to vypadalo, že se ten den nic nenatočí, poslal jsem ho do šatny napít se,” krčil rameny režisér Jaroslav Soukup.

Ďábel alkohol

Nakonec si ďábel vyžádal svou daň. Karlovi ubývalo nejen nabídek na role, ale také sil. Zlomený se vrátil k manželce Aleně. „Byl konec května, kdy přišel domů a hned si šel lehnout. Vypadal unaveně,” vzpomínala.

Když se ráno neobjevil na snídani, začala mít starost. Opatrně vešla do pokoje. „Zeptala jsem se, jestli mu je špatně. On mi jen odpověděl, že mě má velmi rád. Že chce, abych to věděla,” říká. Druhý den byl Karel Augusta mrtvý. S největší pravděpodobností zemřel na selhání ledvin. Jeho nečekaná smrt překvapila především tvůrce Kamarádů do deště, kteří v té době plánovali další natáčení. Dokonce již měli napsaný scénář. Režisér Soukup si však třetí díl bez legendárního „záporáka" neuměl představit. Realizaci filmu tak nakonec odložil.

