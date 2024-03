V dějin české kinematografie jsou nestárnoucí filmy, které zná každý bez ohledu na věk. K těm bez diskuse patří klasika, film Limonádový Joe. A právě v tomto snímku se vyjímá postava, která se k filmu dostala doslova a do písmene z ostravských střech. Poznáte herce a zpěváka v jeho prvním filmu?

Tento herec se živil jako kominík. Ostravský rodák ale miloval film a zpěv, takže jej nakonec české publikum poznalo jako operního tenoristu a filmového herce. O kom je řeč? Prozraďme si pár indicií.

Ze střech do světa filmu

Narodil se 3. srpna 1925 v Hrušově v Československu a jeho původní povolání bylo na hony vzdálené lesku showbyznysu – jak jsme už řekli, byl kominíkem, stejně jako jeho otec, kominický mistr. Jenže tento později slavný herec skutečně miloval hudbu. Toho si všiml jeho učitel a připravil ho na zkoušky.

Láska k hudbě a herectví ho skutečně přivedly v roce 1947 na Pražskou konzervatoř, po ní se vydal studovat na Akademii múzických umění v Praze. Už v té době ale působil i v souboru Národního divadla. Pak už byla jeho kariéra víceméně jasná.

Z Národního divadla se díky Oldřichu Novému dostal k hraní v Hudebním divadle v Karlíně, odkud však pro osobní problémy odešel. Vrátil se tam až mnohem později, v roce 2010.

Z operet k nepřekonatelné životní roli

Na počátku své kariéry se objevoval na jevišti Národního divadla v Praze, kde účinkoval v operách, operetách a muzikálech a získal ocenění za role v klasických dílech, jako jsou Veselá vdova, My Fair Lady nebo Rose-Marie. Objevil se i v několika televizních pohádkách.

Celonárodní slávu mu však přinesla až filmová role z roku 1964 – titulní postava v hudebním filmu Limonádový Joe, která se pak navždy stala synonymem jeho jména.

Byl věrný svému přesvědčení

Navzdory úspěchům nebyl jeho život bez problémů. Až do roku 1968 byl oddaným členem Komunistické strany Československa. To se změnilo s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Na protest proti okupaci z KSČM vystoupil. Sice tak ukázal svůj postoj a zásady, ale velmi to ovlivnilo jeho hereckou kariéru. Už si téměř nemohl zahrát…

Jeho přínos české kultuře byl několikrát oceněn. Vynesl mu medaili Za zásluhy od československé vlády a později i českou cenu Thálie za herecké výkony.

Ženy, ženy a ženy. Jeho osud i lásky

Limonádový Joe byl hned třikrát ženatý a měl čtyři syny, takže lze říci, že jeho osobní život byl stejně plný a pestrý jako jeho kariéra.

Jeho poslední životní dějství ale přišlo 3. října 2020, kdy po dlouhé nemoci zemřel v Praze ve věku 95 let. Jeho odkaz však nepřestává inspirovat, je svědectvím života prožitého s neochvějnou oddaností svému řemeslu.

Asi už je to jasné, že?

Toto vyprávění je poctou herci Karlu Fialovi, jehož cesta od kominíka ke slavnému tenoristovi a filmovému herci byla štěstím pro celý národ. Všichni ho znají jako Limonádového Joea, což byla nepochybně jako nejslavnější televizní role. Stala se i jednou z těch, které překonávají běh času.

A chcete vědět, jak chutnala ona slavná Kolalokova limonáda? To vám Karel Fiala prozradí v tomto videu:

