Několikanásobný Zlatý slavík Karel Gott byl spojován s pražskou Bertramkou, kde měl svou milovanou vilu. Nicméně ještě hodně dávno předtím si nechal “na míru” postavit jiné sídlo. Jednalo se o bungalov, který byl ve stylu amerických domů. A nachází se ve Strašnicích.

Karel Gott měl vždy pěkné bydlení, o tom žádná. Už jako malý chlapec se z Plzně stěhoval do Kobylis do prvorepublikové vily, která stála v někdejší Okrouhlické ulici, dnes s názvem Ke Stírce Jak ale Mistrova kariéra začala nabírat na obrátkách, zatoužil po svém bydlení, a tak si povolal architekta Jiřího Siegla a ten mu vymyslel krásné bydlení v pražských Strašnicích.

Renomovaný architekt Jiří Siegel, který je autorem například sportovní haly na Folimance a nebo ve Znojmě, projektantem Domu Horské služby ve Špindlerově mlýně a do jeho portfolia spadají také hotelový areál v Peci pod Sněžkou, česká bouda v Jilemnici nebo Sporthotel v Zadově, našel zpěvákovi krásné místo pro jeho nové sídlo.

Z domu ve vegaském stylu prchnul po třech letech

Pokud byste se na něj chtěli dnes dojet podívat, můžete, dům stojí ve Slunečné ulici s číslem popisným 21, nicméně uvidíte jen spoustu zeleně. Přes plot a vzrostlé stromy stavba jako taková vidět bohužel není. Co o ní víme, je ale to, že se jedná o dvougenerační dům, protože už při projektování myslel Mistr i na své rodiče.

Inspiraci na vzhled domu jako takového nejspíš Gott nasbíral při své cestě do Las Vegas v roce 1967, kde strávil sedm měsíců. Dům trvalo postavit pouhé dva roky a na tu dobu se jednalo o stavbu na velmi vysoké úrovni. Posuvná okna, venkovní bazén, výhled do údolí, stěny obložené kameny a topení v podlaze, tento všechen luxus si Karel Gott díky svým úspěchům mohl dopřát.

Proč se tedy z takového krásného domova Mistr odstěhoval po pouhých třech letech? Údajně to bylo kvůli vlhkosti, která nedělala dobře jeho hlasivkám, a to by v jeho případě, kdyby se něco stalo, znamenalo doslova národní katastrofu. Společně s rodiči se tedy začali poohlížet po novém domově.

Bystří už asi tuší, kde se jejich lupa na mapě zastavila. Byla to pražská Bertramka, kde v tu dobu bydlel generální ředitel Vodních staveb Praha Karel Polák. Gottův dům ve Strašnicích měl ve své době hodnotu 951 600 korun, smíchovská vila o celý půl milion méně, přesně 451 560 korun.

Gott a Polák se dohodli na výměně. Řediteli se totiž vyhlídka bydlení v tak moderním domě náramně zalíbila a půlmilionový doplatek pro něj také nebyl žádný problém. Karel Gott si Bertramku okamžitě zamiloval, vila z osmnáctého století byla jeho domovem až do smrti.

Milovanou vilu věnoval Ivaně, měl ale podmínku

Velkým překvapením tedy bylo, když se ji rozhodl věnovat své ženě Ivaně k jejím čtyřicátým narozeninám. A tak vila, plná starožitného nábytku, získala v roce 2015 nového majitele. Nicméně Mistr si své milované sídlo přeci jen pojistil, své ženě jej věnoval pod podmínkou, že ho nikdy neprodá.

To Ivana dodržela, ačkoliv v domě už nebydlí. S dcerkami si vybrali nové bydlení, z vily na Bertramce se má stát Gottovo muzeum, kam budou moci přijít všichni ti, kteří tohoto velkého umělce milovali.

