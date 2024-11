Externí autor 1. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Po zesnulém zpěvákovi Karlu Gottovi zůstaly čtyři dcery, dvě byly v době jeho úmrtí ještě nezletilé. Charlotte Ella nedávno oslavila plnoletost a zatím to vypadá, že má nakročeno k tomu, aby jednou byla hvězdou stejně jako její otec.

V dubnu oslavila Charlotte Ella osmnácté narozeniny. Drobná tmavovláska je velmi pohledná a na první pohled je vidět, že podědila hodně z genů svého tatínka. Upoutají především oči, které má snad úplně stejné, jako on.

Kromě toho k ní byla příroda štědrá, také co se týká hudebního nadání. S Karlem Gottem si několikrát zazpívala a že má talent, jí nemůže nikdo upřít. Také její otec si toho ostatně byl velmi dobře vědom.

Karel Gott nikdy na dceru nenaléhal, aby se hudbě věnovala dřív, než k tomuto rozhodnutí případně dospěje sama. Nijak se ale netajil tím, že by ho potěšilo, kdyby se vydala v jeho stopách.

Do kariéry jí otec nemluvil

„Já do toho Charlottce nemluvím, ale doufám, že bude dělat hlavně to, co ji baví, v čem najde náplň svého života. Talent na zpěv má, což je očividně a slyšitelně naprosto jasné. Opravdu s ničím nemá problémy, do studia přijde připravená a naprosto suverénně odzpívá. Je na dobré cestě,” uvedl v jednom z rozhovorů.

Spolu s otcem si dívka zazpívala v dojemném duetu Srdce nehasnou, která se zároveň stala jeho poslední písní, kterou před smrtí vydal.

Ten vznikl v době, kdy byl zpěvák již vážně nemocný a věděl, že mu nezbývá příliš mnoho času. V tom momentě přiznal, že lituje, že neměl děti dřív. Že Charlotte Ellu a její sestru Nelly Sofii nejspíš neuvidí vyrůstat, mu totiž bylo naprosto jasné.

Zazpívali si spolu duet

„Vím, že Charlottka měla respekt k textu písně. Věděla, o čem zpívá, a nebylo to pro ni lehké. Je to citlivá slečna. Bylo pro ni z pochopitelných důvodů těžké zpívat zrovna takovou píseň dokola, což je ve studiu třeba,” popsal producent písně Lukáš Chromek pro Extra.cz s obdivem k mladé zpěvačce.

Poté, co před lety Karel Gott zemřel, se jeho manželka Ivana Gottová i obě jejich společné dcery stáhly do ústraní, aby se se ztrátou mohly v klidu vyrovnat. O tom, co obě dívky dnes dělají, se toho tak příliš mnoho neví.

Charlotte Ella momentálně studuje, navštěvuje hodiny zpěvu a klavíru a kromě toho se věnuje také herectví.

Dnes se Charlotte věnuje herectví

Objevila se tak například v hudebním filmu Decibely lásky, v pohádkách Anděl Páně 2 nebo Když draka bolí hlava, ve které si zahrála jak s otcem Karlem, tak mladší sestrou Nelly Sofií.

„Pozvali jsme je na casting a obě byly bezkonkurenčně nejlepší. Obě holky jsou nesmírně talentované, a navíc velmi skromné. Spolupráce s nimi byla po všech stránkách báječná,” prozradil pro Primu CNN producent pohádky Petr Šiška.

Kromě toho se Charlotte Ella objevila také v několika muzikálech, zmínit můžeme třeba Mata Hari nebo Antoinetta – Královna Francie. Vystoupila také na vzpomínkovém koncertě pro Karla Gotta.

„Všichni vidí, že Charlotte určitě charisma i talent má. Teď bude jenom na ní, jestli se bude chtít touto cestou vydat. Pak už záleží na spoustě dalších okolností, které ji na té cestě mohou potkat,” myslí si zpěvák a textař Richard Krajčo, který je také autorem písně Srdce nehasnou.

