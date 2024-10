Externí autor 1. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Dědictví Karla Gotta bylo svého času velké téma. Ať už za jeho života, nebo i po jeho smrti. Mistr měl totiž několik příbuzných, se kterými se chtěl vyrovnat už předem. Ne všem se to zamlouvalo, a tak se samozřejmě strhnul humbuk. Co se tehdy stalo a kdo je se svým dílem nespokojený?

Dědictví Karla Gotta není jen to, které Mistr nashromáždil za svůj život. A i to byla poměrně slušná částka, za šedesát let svého profesionálního vystupování vydělal něco přes miliardu. Nicméně ti, kteří jsou uvedení jako dědicové, si přijdou na slušnou částku i poté, co již zpěvák nežije. Jak je to možné?

Stovky tisíc korun díky tantiémům

Jedná se o takzvané tantiémy, tedy poplatky za skladby, které můžete dennodenně slýchat z rádií a za které musí právě ona rádia platit. Na ty má interpret nárok díky autorskému zákonu, který tak stanovuje až do padesáti let od vydání písně.

Podle webu MF DNES tak za svůj život Mistr inkasoval ročně až stovky tisíc korun. Kolik je ale přesná částka se neví. Rádia tento poplatek odevzdávají Intergramu, což je kolektivní správce práv umělců. Peníze pak umělcům přerozděluje sám.

Hlavní příjem ovšem Gottovi přicházel z jeho koncertů a prodaných desek, kterých v celém světě prodal přes 50 milionů. Mnohé zdroje uvádějí, že Mistrův majetek dosahoval výše až 900 milionů korun.

Dominice Gottové šest milionů nestačí

Karel Gott s námi není už dlouhých pět let, když ovšem ještě Mistr žil, dohodl se se svými dcerami Dominikou a Lucií, že když jim dá každé šest milionů korun, vzdají se po jeho smrti nároku na dědictví. To znamená, že vše posléze připadne jeho ženě Ivaně a dvěma nejmladším dcerám, Charlottě Elle a Nelly Sofii.

S tímto měla problém hlavně Gottova nejstarší dcera Dominika, která žije dlouhodobě ve Finsku a se svou macechou Ivanou nemají úplně dobré vztahy. „Nemáme spolu žádný kontakt. Nepíšeme si, nevoláme si. Nic se nezměnilo,“ prozradila Dominika Gottová webu CNN Prima News.

„Rozhodla jsem se, že už to nebudu řešit. Kdo se chtěl napakovat, se napakoval. Myslím, že by se táta divil,“ pokračuje ve stýskání Dominika, která si podle mnohých médií ve Finsku nežije zrovna na vysoké noze. Ve spojení s jejím jménem padají slova “alkohol” a “dluhy”.

Lucie není Dominika, Ivana se s ní dohodla

Jak se píše na webu Médium, Gottová zvažuje návrat do Česka. Je to z toho důvodu, že douufá, že by jí její nevlastní matka Ivana mohla finančně vypomoci, protože podle Dominiky zdědila spoustu peněz. Pracovat prý ale prvorozená Gottova dcera nechce.

Úplným opakem Dominiky je pro vdovu Ivanu Mistrova druhá dcera Lucie. Dámy spolu mají skvělý vztah, Ivana chtěla Lucii dokonce zpětně znovu zahrnout do dědického řízení, z notářských důvodů to ovšem ale nebylo možné.

Ivana se tedy rozhodla alespoň Lucii posílat měsíční apanáž pro ni i její tři děti. Od roku 2020 by tedy Lucie měla od Ivany dostávat 15 000 korun a 7000 korun na děti, jakožto příspěvek.

Karel Gott za svůj život “nastřádal” také mnoho nemovitostí, nicméně všechny postupem času porozdával mezi své příbuzné. Jediné, co tedy oficiálně vlastnil až do své smrti, byla garáž v pražských Košířích.

