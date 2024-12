Externí autor 13. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Karel Gott po sobě zanechal nejen nesmrtelné písně, ale i finanční zajištění pro svou rodinu. A proto, že několikanásobný zlatý slavík neměl hluboko do kapsy, veškerý svůj důchod věnoval na charitu. I z toho důvodu jej rozčílilo, když se vyrojily spekulace o jeho nesmyslně vysokém příjmu.

Tento rok v říjnu to bylo již pět let, co nás navždy opustil do té doby nesmrtelný Karel Gott. Jeho odkaz ale žije dál, a to díky jeho písničkám, které zůstávají a zná je i ta nejmladší generace. Za svou dlouhou a bohatou kariéru vydělal několikanásobný zlatý slavík pořádný balík peněz a díky nim dokázal zabezpečit jak sebe, tak svou rodinu. Když tedy přišla na řadu penze, skutečně ho to trápit nemuselo. Veškerý svůj důchod posílal na charitu.

Gott byl vyvolený a mohl cestovat

Už za minulého režimu se Karlu Gottovi podařilo slušně vydělávat, a to hlavně díky četným koncertům jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Byl totiž tak trochu „vyvolený” a narozdíl od mnohých jiných československých umělců měl od soudruhů povoleno cestovat do zahraničí.

V Západním Německu Gotta milovali a rozhodně jim nebylo líto za Mistrův koncert zaplatit. Když tam v roce 1982 odjel společně s Orchestrem Ladislava Štaidla, obdrželi honorář kolem 160 tisíc korun. A to na tu dobu byla skutečně slušná částka.

Gott měl tehdy zhruba polovinu honoráře a podle Felixe Slováčka to bylo zcela zaslouženě. „Láďa Štaidl měl sociální cítění a rozděloval to podle mě velmi spravedlivě. Karel měl zhruba polovinu celého honoráře, což si plně zasloužil. Po něm bral nejvíce jako kapelník Láďa a po něm jsem měl nejvíc asi já,“ prozradil v rozhovoru pro televizi Prima Slováček.

Nebyly to samozřejmě ale jen koncerty, které mistrovi vydělávaly zlaťáky do prasátka. Hodně se na jeho příjmech podílely také prodané desky. A že jich bylo.

Podle médií měl pobírat 100 tisíc

Téma důchodu je pro mnohé občany velmi citlivé, a když se pak dostane na povrch výše penze některých slavných, mnohé to zvedne ze židle. Ať už je to smutně nízká částka například u Veroniky Žilkové nebo pak nesmyslně vysoká právě u Karla Gotta. Jenomže suma, kterou některá média udávala, byla podle Mistra nesmyslná.

Gott o výši své penze nemluvil, ovšem až do doby, kdy se právě objevily ony spekulace, kolik že to od státu pobírá. Mluvilo se o částce sto tisíc korun měsíčně. A tak se rozhodl zlatý slavík udělat těmto nepravdám přítrž.

„To je naprostý nesmysl. Když jsem získal nárok na penzi, její výše byla zhruba 20 tisíc korun,“ vyvracel tehdy ony informace v rozhovoru pro deník Blesk. Skrze postupnou valorizaci tak Karel Gott na konci svého života pobíral měsíčně zhruba pětatřicet tisíc korun. Tyto peníze inkasoval po dobu patnácti let. Ovšem jak jsme si řekli už na začátku, Mistr měl rodinu i sebe finančně zajištěné, tudíž celou částku posílal na charitu.

O rodinu Karla Gotta je navíc postaráno i posmrtně. Jeho blízcí totiž mají nárok na peníze z tantiém, což jsou odměny za dílo formou podílu na zisku.

