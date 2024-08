Ačkoliv si každý myslí, že zpěváci mají, co se peněz týče, na růžích ustláno, ne vždy tomu tak skutečně je. Příkladem jsou i honoráře Karla Gotta v době socialismu. Za konzerty v Německu měl tehdy Karel pár drobných.

Směšný honorář

Karel Gott byl jednoznačně jedním z nejpopulárnějších a také nejlépe placených zpěváků u nás. Přesto tomu tak ale nebylo vždy.

V době socialismu si Karel sice, jako jediný československý interpret, mohl bez okolků za prací cestovat do západního Německa, miliony za to ale rozhodně nedostával.

Tehdy ho doprovázel orchestr Ladislava Štaidla. K němu se po nějaké době připojil také hudební skladatel Ondřej Soukup, pro které vidina, že bude moci cestovat na západ, byla skutečným lákadlem.

Ačkoliv už tehdy byly koncerty Karla Gotta opravdu výdělečné, samotní interpreti z nich mnoho nedostali. Důvod byl prostý.

Koncert Karla Gotta byl v době socialismu honorován přibližně 160 tisíci československých korun. Karlovi náleželo asi 70% z této částky.

Vše dostal stát

„Pamatuji si to myslím dobře. Karel měl za koncert 70 procent a já dvě a půl procenta, což tehdy v těch mých začátcích bylo asi 250 západoněmeckých marek. A tady v přepočtu asi 4 000 korun. A to bylo velmi krásné. A myslím, že to Štaidl rozděloval velmi spravedlivě,” uvedl Soukup v pořadu ČT art PopStory.

Karel Gott - Být stále mlád:

Průměrný plat běžného československého občana činil v té době asi 2500 Kčs. I 4000 Kčs bylo za jeden odehraný koncert více než snové.

Ostatní členové orchestru pak měli plat odpovídající rozmezí 6 až 14% z celkového výdělku. Sumy, které jim náležely, byly tedy na tu dobu poměrně vysoké.

Přesto to mělo jeden háček. Peníze dostali všichni členové orchestru, včetně Karla Gotta, v tuzexových bonech. Jimi šlo ale platit pouze v Tuzexech.

Jinde je využít nešlo. Hudebníci tak mohli mít zboží, které ostatní lidé sice získávali jen stěží, své vydělané peníze ale reálně nikdy nedostali.

„Byli jsme pro stát velmi dobrý přínos deviz. Říkali: Jenom tomu Gottovi dejte propustku a ať jede. No, měli recht. Vždyť devize šly státu, my je ani neviděli,” dodal Soukup.

