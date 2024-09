Připomeňte si dojemné fotky ze svatby Karla Gotta s Ivanou. Takto vypadali, když byli skutečně šťastní

close info profimedia

Externí autor 27. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Našlo by se hodně žen, které doslova prahnuly po tom dotáhnou několikanásobného českého slavíka k oltáři. Žádné z nich se to ovšem dlouho nedařilo. Prstýnek na ruku dostala až o sedmatřicet let mladší Ivana Macháčková. Jak svatba vypadala? A co zpěvák Ivaně vyčetl?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články