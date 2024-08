Externí autor 7. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Je všeobecně známo, že matka chce pro své dítko jen to nejlepší. To samé platí i o mamince našeho nejslavnějšího a nejoblíbenějšího zpěváka, kterého snad kdy Česká republika měla. Marie Gottová, maminka samotného mistra, svého synka podporovala nejen v kariéře, ale snažila se mu také sehnat nevěstu.

Přesné datum narození Marie Gottové není známo, ví se jen, že se to bylo v roce 1911, tedy ještě před vypuknutím první světové války a před vznikem Československa.

Narozena ještě za dob Rakouska-Uherska vyznávala Marie Gottová tradiční hodnoty, které pak v dospělosti velmi ovlivnily chování jejího jediného syna Karla. Ze zřetele vůči své nejmilovanější mamince ji zpěvák nevědomky připravil o velké životní štěstí. Ale o tom až později.

Matka podporovala vše, co Mistr dělal

Nejprve si pojďme povědět o tom, co všechno pro svého synka maminka vymyslela. Karel byl její jediné dítě, tudíž už odmalička se mu dostávalo hodně lásky, veškerá pozornost byla upřena jen na něj, a to se samozřejmě odrazilo i v mistrově pozdějším chování. Byl to dobrák od kosti, samý úsměv, samý vtip. Dobrá nálada mu nikdy nescházela.

Marie svého synka odmala podporovala i ve všem, co dělal. Karel maloval i zpíval už od dětství, a to všechno se doma setkalo s úspěchem. Ostatně tyto dvě činnosti pak byly ty dvě hlavní, které mu dělaly radost po celý jeho život. Ačkoliv je veřejnosti více znám jako zpěvák, malování bylo jeho velkou vášní a jeho obrazy se prodávaly v aukcích za velké peníze.

Po čem ale kromě štěstí vlastního dítěte žena-matka touží asi jako po druhém nejvíce, je vnouče. Jenže aby se maličké mohlo vesele prohánět po zahradě, musí na to být dva. A co se týká nevěsty, měla v tomto ohledu Marie Gottová jasno. Jednou k nim domů na návštěvu totiž přišla dívka, která se jí více než zamlouvala. A nebyl to jen tak někdo.

„Jednou jsem byla u nich doma a když mě Karlova maminka uviděla, stáhla mě i s tatínkem do kuchyně, kde mi říkala, jak by si přála, abychom se já a Karel dali dohromady. Já jí odpověděla, že jsem starší než on a také, že mám dceru, jenže jí nic z toho nevadilo. Našla obrovskou fotografii Karla, přinesla ji do pokojíku, kde jsme pak spolu seděli a rázně mu přikázala: ‚Tady napíšeš: Simonce její budoucí táta Karel Gott.‘ Asi si říkala, že když jsem tam, že něco mezi námi začíná,“ vyprávěla jedna z našich nejslavnějších hereček.

Gottové nevadilo, že herečka už má dítě

Ti bystřejší si už všimli, že v tu dobu měla herečka už dceru Simonu. Ti, kdo něco o Karlu Gottovi vědí, už tuší, kdo to je. O osm let starší rádoby nevěsta měla z prvního manželství s Břetislavem Stašem dítko, které se ale nezdálo být paní Gottové překážkou.

„Maminka byla velmi citlivá na lidi a vždycky mi dobře poradila. Když Jiřina odešla, tak řekla: ‚Karlíčku, to by byla žena pro tebe, tam je všechno.‘ Byla z ní opravdu nadšená,“ popsal slova své maminky sám mistr, který si sice Jiřinu Bohdalovou nevzal, ale až do jeho smrti zůstali velmi blízkými přáteli.

Jak jsme si řekli na začátku, Karel Gott nevědomky připravil svou maminku o radost z vnoučete. Ještě za jejího života se mu totiž podařilo počít dceru Dominiku, která ovšem nepocházela z manželského svazku. Mistr ji měl z románku s tanečnicí Antonií Zacpalovou a ze strachu, co by na to maminka, která byla velmi konzervativní, řekla, se jí tuto informaci zdráhal říci. Zemřela náhle na infarkt, když byl zrovna na turné v Německu.

