Loni do šestého desetiletí sympatická a stále půvabná „primácká“ moderátorka prý doslova vtančila. Před čtvrt stoletím spojila svůj život s tehdy producentem, dnes podnikatelem a manažerem, kterého zaujala na castingu, stejně jako na jednom, avšak dávno před tím, našeho Zlatého slavíka.

Casting v hlavní roli

Známe ji jako moderátorku, která nám zprostředkovává dění doma i ve světě. O tom být moderátorkou nikdy neuvažovala, na televizní obrazovku ji poslala tak trochu náhoda. Rozhodovala se, zda se dát na pěveckou nebo hereckou dráhu. Tatínek byl operním sólistou Národního divadla, maminka hrála na housle. Jako dítě chodila na hodiny zpěvu a byla členkou Kühnova dětského sboru. Nakonec převážilo herectví a vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou.

Krátce po revoluci se příležitostně věnovala modelingu a točila reklamy. Na jednom castingu velmi zaujala Karla Gotta, kterého okouzlila půvabem a svou inteligencí. Nabídnul ji zda, by pro něho neúčinkovala v upoutávce na jeho desku a ve videoklipu Krášlím tě lásko vším co mám. Tehdy se jí prý úplně podlomila kolena, jak moc ji to překvapilo. Když skončilo natáčení, pozval ji na svůj koncert. Gottovo okouzlení mělo být údajně víc než pouhé okouzlení a tehdy se o nich dost mluvilo. Ona byla mlaďoučká a zamilovaná – ale do svého přítele. Vztah k mistrovi měla jen pracovní a přátelský.

Na uvedený videoklip se můžete podívat na následujícím videu:

Na obrazovku

S odstupem času ale přiznává, že jí velmi pomohl zviditelnit se. Díky tomu zaujala Českou televizi, která hledala asistentku pro Marka Ebena v pořadu O poklad Anežky České. Moderovala ho s ním devět let a zároveň sedm let uváděla televizní programy, než byla pozice hlasatelky zrušená.

Krátce moderovala Snídani s Novou a Rady ptáka Loskutáka. Z Novy odešla ze zdravotních důvodů. Na obrazovky se vrátila v roce 2013, tentokrát na Primu, kde s Karlem Voříškem začala moderovat CCN Prima News. Tušíte, o které moderátorce je řeč? Ještě vám ji přiblížíme.

Casting ještě jednou

Je to více jak čtvrt století, kdy šla jako herečka na casting projektu filmového producenta Miodraga Maksimoviće (*1958). „… měla na sobě svetr asi šestkrát větší, než by potřebovala,“ vzpomíná producent. I tak ho zaujala. A když s ní vedl rozhovor a ona spustila srbsky, byl ohromen. Také ji charismatický producent s hlubokým hlasem okouzlil a castingem jejich setkání neskončio. Třiadvacet let jsou manželé a mají spolu dcery Natalii (*2002) a Miu (*2009).

Miodrag pochází z bývalé Jugoslávie a do naší země přišel, když u nich vypukla válka. Do Chorvatska jezdili na dovolenou, a když se jim na ostrově Šolta naskytla příležitost koupit olivový hájek, neváhali. Zprvu pro rodinu a pár známých začali vyrábět olej tradiční, tisíce let starou metodou.

Její jméno je Klára Maksimović Doležalová (*24. září 1973) a dnes je také známá podnikatelka.



