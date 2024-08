Externí autor 4. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Karel Gott byl vždycky všude známý jako velké dobračisko. Ostatně k tomu měl velké předpoklady, spousta lásky se mu dostávala od jeho maminky, která by se pro svého syna rozkrájela. Marie Gottová nebyla jenom krásná, ale také nesmírně hodná. Pro svého syna vždy chtěla jen to nejlepší.

Maminka Karla Gotta, Marie, se narodila v roce 1911. Malý Karel byl jejím jediným dítětem, a tak péče a lásky se mu dostávalo ve velké hojnosti. Svého syna podporovala ve všem, pro co se nadchl, ať už to bylo malování nebo zpívání.

Marie velmi toužila po tom, aby se dočkala vnoučat. Karlovi to i často zdůrazňovala a ono se to i podařilo, nicméně o své první dceři, Dominice, se několikanásobný zlatý slavík mamince nikdy nezmínil. Byla totiž nemanželská. Zpěvák ji měl s tanečnicí Antonií Zacpalovou.

Proč tehdy mistr Dominiku své mamince zatajil? Narodila se totiž v době, kdy bylo společensky nevhodné, aby spolu dva lidé měli potomka, a přitom spolu nesdíleli domácnost. Gotta tehdy pravděpodobně přepadl strach ze společenského faux pas a chtěl ho dobrotivé maminky, která byla konzervativního smýšlení, ušetřit.

Zpětně tohoto rozhodnutí o své prvorozené dceři zpěvák lituje. Marie Gottová totiž v roce 1977 náhle zemřela na infarkt a o tom, že má vnučku, se nikdy nedozvěděla. Tato smutná událost zasáhla mistra v okamžik, kdy se chystal na vystoupení v Německu. I přesto, že jej jímal neskutečný žal, koncert odzpíval.

„Kájo, maminka zemřela. Stalo se to po obědě u stolu v Jevanech. Padla jí hlava na stůl, asi zástava srdíčka. Umřela v klidu, zcela náhle a bez bolestí,“ zaznělo tehdy v telefonátu z úst Karlova tatínka.

Vnučku Dominiku si neužil ani tatínek

Poučen z toho, že maminku ochudil o radost z vnoučete, se rozhodl tuto skutečnost sdělit alespoň svému otci. Karel Gott starší se ovšem z „objevené“ vnučky také dlouho neradoval. Jeho tatínek vážně onemocněl a stejně jako v předešlém případě se s ním zpěvák nestihl rozloučit.

„Jel jsem za ním ráno do nemocnice a to už nebyl. Nestihl jsem ho! A večer byla premiéra celého turné v Plzni. A to si kapela myslela, že Karel nebude zpívat. Já jsem říkal: Co bych, pánové, měl dělat? Sedět doma a dívat se do zdi? Mně pomůže jeviště, budu s vámi a budeme zpívat a hrát. Lidi se budou bavit a to bude ještě lepší,“ prozradil mistr v rozhovoru pro Český rozhlas.

Na své rodiče měl populární zpěvák jen samé dobré vzpomínky. Jednou z nich byla i ta, kdy se jeho maminka snažila dohodit mu nevěstu. A nenapadlo by vás, koho s ním do chomoutu chtěla poslat.

Chtěla ho dát dohromady s Jiřinou

„Maminka byla velmi citlivá na lidi a vždycky mi dobře poradila. Když jednou Jiřina přišla k nám domů po natáčení, maminka z ní byla tak nadšená, že nás chtěla oddat. Když Jiřina odešla, tak řekla: Karlíčku, to by byla žena pro tebe, tam je všechno,” cituje mistrova slova jeho maminky o herečce Jiřině Bohdalové web iDnes.cz.

Ačkoliv se tihle dva dohromady nakonec nedali, Karel Gott neskrýval k dnes již legendární herečce svůj obdiv. „Kluci v Hollywoodu se na mě nebudou zlobit, ale oni takovou nemají. Kdyby se Jiřina narodila v Americe a angličtina byla její mateřštinou, jsem si jistý, že by byla jedinečná a že by dosáhla velkého úspěchu,“ nepochybuje o pomyslném dobytí kalifornského kopce českou herečkou slavný zpěvák.

