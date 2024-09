Externí autor 9. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Zesnulý zpěvák Karel Gott (†80) patří mezi naše nejlepší a nejslavnější zpěváky. Kromě skvělého hlasu oplýval slabostí pro krásné ženy. A že jeho náručí prošla spoustu krásek. Jedna z nich, o devět let starší zpěvačka Olga Svobodová tragicky zahynula.

Nekonečný seznam milenek

Karel Gott nejenom, že uměl zpívat, ale byl také milovníkem žen. Ty se mu do postele jenom hrnuly. Jeho první známou milenkou byla v letech 1962 až 1963 Evelyn Steimarová. Gott byl vždy ke svým ženám velmi pozorný a zahrnoval je od začátku krásnými dárky. "Brilianty, jak to dělá teď, to ale nebyly," smála se po letech Evelyn, která na Gotta nikdy nezanevřela.

Jeho osudovou ženou, aniž by to tak původně zpěvák chtěl, se stala nádherná Antonie Zacpalová, která byla baletkou a jazzovou hudebnicí. S ní Gott strávil sice jednu noc, ale vzešla z toho jeho první dcera Dominika Gottová. Vůbec netušil, že jeho krátká známost je těhotná a na Dominiku se přišel podívat až po půl roce.

Jeho velkou láskou, která trvala pět let byla Jitka Svobodová. Jejich seznámení ale žádná romantika nebyla. "Šla jsem si odskočit a na dámské toaletě se objevil Karel Gott. Podal mi číslo, ať mu zavolám," svěřila se. Jejich vztah skončil, když se dozvěděla, že má Gott druhou dceru Lucii. Tu zplodil Gott se svojí fanynkou Ivetou Kolářovou.

Další Gottovou láskou byla Martina Zbořilová a jejich vztah vydržel také pět let. Martina ale chtěla rodinu a Gotta jenom pro sebe. Na něco takového nebyl ale vůbec připravený, takže následoval rozchod. Následovala exotická kráska Manuela Pechová, se kterou se zpěvák seznámil kanadské ambasádě.

Manuela jednoho krásného dne odjela na dovolenou do Kanady, ze které se už nevrátila. Další, možná méně známou milenkou byla Marika a Taťána Smutná. "Šla jsem si odskočit a na dámské toaletě se objevil Karel Gott. Podal mi číslo, ať mu zavolám," svěřila se po letech Taťána, která na Gotta nenechala nikdy dopustit. Prvotní okouzlení pominulo a oni se v přátelském duchu rozešli.

Jeho poslední osudovou ženou byla Ivana Macháčková Gottová. Původně zdravotní sestřičku si vzal Karel Gott v Las Vegas v roce 2008. Ivana se tak stala jedinou ženou, která dokázala Gotta dostat před oltář. Narodily se jim dcery Charlotte a Nelly. Jejich manželství ale trvalo pouhých jedenáct let. Karel Gott umřel 1.10.2019 na leukémii.

Jeho učitelku lásky ubodali

Gottovou velmi významnou ženou v jeho životě byla o 9 let starší Olga Svobodová. Olga byla nádherná žena a dostala každého muže, na kterého si ukázala. "Byla jako cikánka. Havraní vlasy, velká prsa, živočišná. Pro nás mladé kluky ideál krásy!" řekl o ní muzikant Josef Krajínk. Jejímu neskonalému kouzlu podlehl i samotný Karel Gott.

"Jednou přišla po vystoupení za Karlem a řekla rozhodně: ´Teď ještě půjdeme ke mně," vzpomínal na ni Krajínk. Gott se do ní naprosto zamiloval a možná by to dotáhli až před svatební oltář. Zpěvák ji nikdy neodporoval a její krásou byl naprosto posedlý. Bylo to poprvé, kdy se chtěl pomilovat s výrazně starší ženou.

Gott ji natolik miloval, že byl ochoten si starší Olgu i vzít. Tehdy ho ale přesvědčil jeho kamarád a hudební skladatel Eduard Parma, že si Olgu nemusí hned za každou cenu brát. Nakonec se tedy rozmyslel a z plánované svatby sešlo. Pro Olgu to byla poměrně velká rána. Na Gotta byla přísná, přímá, ale vytvořila si k němu silné pouto.

Po rozchodu si Karel Gott začal užívat plnými doušky své slávy. Neměl problém mít krátký románek se svými fanynkami a byl doslova nezadržitelný. Každá, která by v té době chtěla dostrkat zpěváka do chomoutu, měla smůlu. Gott byl nezávazný, úspěšný a život si uměl užívat plnými doušky. S jeho múzou Olgou to ale nedopadlo vůbec dobře.

Olga propadla alkoholu, se kterým měla velké problémy. Později se stala domovnicí a to se jí stalo osudným. Jednoho dne umývala schody a pustila si do domu několik výtržníků, kteří ji pravděpodobně pod vlivem drog ubodali.

Zdroj: Medium.seznam.cz, eXtra.cz