Herečce Evelyně Steimarové bylo pouhých 18 let, když se stala milenkou tehdy již slavného zpěváká Karla Gotta. Zatímco on se se svým objevem všude chlubil, herečka moc ráda nebyla.

V matčině šlépějích

Evelyna Steimarová měla svou životní cestu trochu přeudrčenou. Její matkou byla známá herečka Jiřina Steimarová. Nikoho tedy nepřekvapilo, že se Evelyna vydala v jejích šlépějích.

Přesto však její cesta k divadlu a před televizní kameru nebyla přímočará. Evelyna nejprve pracovala jako zubní instrumentářka. Této profese ale zanechala ve chvíli, kdy si ji režisér Ivo Novák vybral pro svůj film Na laně.

Právě ten Evelyně otevřel dveře do světa šoubyznysu a ke známých tvářím. Jako velice krásná žena neměla rozhodně o nadbíhající muže nouzi.

Jedním ze slavných mužů, se kterými Evelyna randila, byl i slavný český zpěvák a zlatý slavík, Karel Gott. Evelyna a Karel se ale neseznámili v divadle nebo na nějaké akci, jak by se mohlo zdát.

Zpěvák Karel Gott se s mladičkou herečkou Evelynou Steimarovou poprvé potkal během jízdy v tramvaji.

Láska z tramvaje

„To je pravda, alespoň vidíte, jaká je to prehistorie. Tehdy Karel jezdil tramvají. Lidi ho ještě vypínali, protože byli zvyklí na Milana Chladila, na líbivé barytony,” uvedla herečka.

Evelyna Steimarová s dcerou Aničkou:

Zdroj: Youtube

Tehdy bylo Evelyně pouhých 18 let a ačkoliv byl Karel v tu dobu již slavný protagonista, randit s ním moc nechtěla. Sama o muže neměla nouzi. Byla to krásná mladá žena, kolem které se motalo velké množství nápadníků.

„S mužskými jsem si mohla dělat, co jsem chtěla, ale určitě to nebylo krásou. Že prý jsem vtipná. Krásná ženská, když je hloupá, to platí i u chlapů, vás začne nudit,“ uvedla Steimarová.

Románek s Karlem Gottem trval velice krátce. Herečka měla zpěvákovi za zlé, že o ní všude mluvil. „Byli jsme strašně mladí, mně bylo sotva osmnáct. Kdyby to Karel nevyprávěl, nikdo by se o tom nedozvěděl,“ dodala s trochou naštvanosti herečka, které se zdálo až příliš osobní, aby někdo cizí řešil její soukromý život.

Desítky let tak měla na zpěváka zlost, že si informace o jejich románku nenechal pro sebe. Když se dnes již téměř osmdesátiletá herečka po letech s Gottem setkala, fakt, že o jejich vztahu mluvil, kudy chodil, mu vyčetla.

Jak bylo ale u Karla Gotta zvykem, dokázal na její výtku krásně reagovat. „Jednou jsem se ho ptala, jestli mu tyhle žvásty nevadí. Bylo to na premiéře filmu Dědictví 2, to jsme se myslím viděli naposledy. Řekl mi, a byla u toho i Ivanka, že jsem nejhezčí z jeho dávných lásek. Smázl to komplimentem, to byl celý on,“ uzavřela celou debatu na toto téma herečka.

