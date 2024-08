Externí autor 21. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Ačkoliv je to již nějaká doba, co Karel Gott není mezi námi, jeho fanoušci si ho mohou připomínat díky jeho písním. Není to ale jediný „artefakt“, který jim několikanásobného Slavíka může připomenout. Jsou tu také fotky, a tato z jeho školních let, je vskutku úsměvná. Poznáte ho na první dobrou?

Jméno Karel Gott zná snad každý v této zemi, a to ani nemusel žít v době největší Mistrovy slávy. Jednoznačně nejpopulárnější zpěvák moderní české historie zasáhl nejen generaci, která vyrůstala s ním, ale jeho neuvěřitelný talent dokázal nadchnout jak mladší, tak starší. Rozpětí měl neuvěřitelné, a to nejen, co se týká hlasu.

Během své bohaté kariéry vydal skoro tři stovky sólových alb, zvládl zazpívat nejen v jeho rodném jazyce, ale také německy, latinsky, anglicky, slovensky, maďarsky, italsky i rusky.

V divácky oblíbené anketě Zlatý slavík zvítězil celkem dvaačtyřicetkrát, což se nepodařilo doposud nikomu jinému. Ceny sbíral, kde se dalo a pravidelně se objevoval na předních příčkách českých i československých hitparád. Jeho sláva dosáhla i za hranice naší malé zemičky, Gotta milovali hlavně v Německu, ale také v Belgii.

Nedostal se na UMPRUM, šel se vyučit elektrikářem

Tento populární pěvec ovšem jako malý vůbec neměl jasno o tom, že che být zpěvákem. Ostatně jak se projevilo i v jeho pozdějším věku, miloval umění a rád maloval. Jako malý chlapec se také malířem stát chtěl.

Osud tomu chtěl ovšem jinak, za což mu dodnes můžeme děkovat. Nicméně i přesto, že se vydal nakonec na dráhu hudebníka, malování rozhodně neupozadil. Obrazy Karla Gotta se dodnes prodávají za vysoké částky v aukcích.

Jeho sen o tom být vizuálním umělcem se rozplynul, když se nezdárně hlásil na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu. „Přijímali čtyřicet ze šesti set uchazečů a já prostě mezi těmi šťastlivci nebyl. A tak jsem pln zklamání kufřík s barvami zase zavřel a vyhověl přání otce a nastoupil do učiliště, abych se vyučil elektromechanikem,“ cituje Mistrova slova web Blesk.cz.

Když plnil tatínkovo přání a šel do učení, po večerech si přehrával na gramofonu své oblíbené desky. „Všechny písně, které jsem měl rád, jsem se tehdy naučil na kytaru a začal si je zpívat. Čas mi v té době už odstranil problémy s hlasovou mutací a já jsem najednou cítil, že mi zpěv skýtá velké potěšení,“ pokračoval ve vyprávění Gott.

Zavzpomínat na tuto dobu již dávno minulou ho přiměla fotografie, kterou získal od jeho tehdejšího spolužáka Pavla Novotného. Snímek je z počátku padesátých let, kdy malý Karel chodil do osmé třídy základní školy. To byl ještě čas, kdy se jeho myšlenky upínaly ke štětci a plátnu.

Ti nejbystřejší ho na fotce najdou do pěti vteřin

Na stařičké černobílé fotografii je početná třída i s paní učitelkou. Karel Gott prozradil, malou nápovědu, stojí na opačné straně řady než jeho spolužák Pavel. Ten se nachází vpravo nahoře.

close info Facebook Karla Gotta zoom_in Karel Gott v osmé třídě na základní škole.

Dokážete najít Mistra na archivním snímku? Rysy se rozhodně nezapřou, ovšem je to kvíz pro skutečné fajnšmekry. Ti nejbystřejší by to měli zvládnout do pěti vteřin. Podařilo se vám?

