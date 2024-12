Externí autor 9. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Karel Gott bojoval se zákeřnou leukémií. Když mu bylo nejhůř, dostalo se mu podpory od samotného Vinnetoua. Podívejte se na dojemné foto z Mistrova rodinného alba.

Letos uplynulo pět let od chvíle, kdy nás navždy opustil fenomenální zpěvák Karel Gott. V nejtěžších chvílích na něj myslela i manželka jeho přítele francouzského herce Pierra Brice Hella.

Pozdrav od ženy legendárního Vinnetoua

Málo se ví, že Pierre Brice a Karel Gott byli velmi dobří přátelé. Nesmrtelný Vinnetou dokonce Mistra považoval za nejlepšího evropského zpěváka všech dob. Ostatně, měl rád Česko i Prahu jako takovou a vždy, když zavítal do naší metropole, potkal se s Karlem Gottem, který ho zval na Bertramku a také provázel po Praze. V době, kdy legendární zpěvák prožíval asi nejhorší chvíle svého života, už na něj Vinnetou hleděl z druhého břehu. Zemřel čtyři roky před ním.

Nicméně Briceova žena Hella znala Karla také. A tak, když se dozvěděla, že svádí boj o život, napsala příteli svého manžela vzkaz: Zůstaň silný. Nikdy nejsi sám. Jsme všichni s tebou a posloucháme tvůj nádherný hlas, jak ji citoval Blesk.

Koncertní šňůra

Psal se začátek roku 2007, když Karel Gott vyrazil na čtyřměsíční turné po Německu a Rakousku. A nebyl sám. Jel s ním totiž i sám velký náčelník Apačů, aka Pierre Brice. Oba muže si jako hvězdy programu vybral tehdejší showmaster a nynější moderátor a zpěvák Florian Silbereisen, který dobyl svět německých posluchačů s takzvanou lidovou hudbou. Podle něj nejde jenom o lidovky, ale všechny písně, které si lidé rádi zpívají, tedy kromě dechovky, operety i muzikálové písničky, pop a další.

Karel Gott k turné tenkrát pro Idnes řekl: „Pro mne je to výjimečné tím, že je to 54 měst. To jsem opravdu nikdy nedělal." Vždycky se prý obával vystupovat ve stejném programu tak dlouho, a proto odmítal i role v muzikálech.

Také Pierre Brice se svěřil, že před tak velkým publikem zpíval poprvé, byť mu v té době bylo už sedmdesát osm let. Nicméně celou šňůru zvládl zcela bravurně a s noblesou, jak se slušelo na člena francouzské aristokracie. Jinak to byl ale zkušený zpěvák, který měl za sebou už několik alb.

Historka s křupkami

Když Vinnetou odešel do věčných lovišť, Karel Gott na něj zavzpomínal pro Blesk.cz veselou historkou s křupkami. Šlo v ní o to, že po koncertě v Drážďanech šli na víno. Jenže Brice si místo sýrů k vínu objednal křupky, protože německé zkrátka nebyly francouzské. A protože s ním byla prý vždy legrace, místo do úst si strčil dvě křupky do nosu a začal svého kamaráda Karla popichovat, že to neudělá. Jenže ten ho překvapil a křupky si do nosu strčil také. Později Karel Gott přiznal, že dostal doma vynadáno, když vyšlo najevo, co oba provedli.

Dobří kamarádi

Tohle přátelské spojení bylo pro mnohé překvapivé. Nutno ale dodat, že si oba pánové velmi rozuměli. A to nejenom proto, že to byli bonviváni, ale také měli smysl pro humor a milovali hudbu. Možná si tam někde nahoře spolu zase zpívají...

