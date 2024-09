Proslavil se nejen jako talentovaný herec a režisér, ale také jako úspěšný podnikatel, který dokázal spojit uměleckou kariéru s rolí investora. V Praze a okolí totiž vlastnil několik nemovitostí, včetně rodinného domu, připomínající hrad.

Do povědomí diváků se zapsal jako žižkovský frajer Fešák Hubert ve stejnojmenné komedii, Jeho nejtemnější temnost Lucifer z pohádky S čerty nejsou žerty nebo tatínek Lea Poppera ve snímku Smrt krásných srnců.

Byl navíc zakladatel a principál Divadla Bez Zábradlí, jednoho z prvních soukromých divadel v Česku, jež patří mezi nejnavštěvovanější tuzemské scény.

Karel Heřmánek byl ale také schopný investor. Podle deníku Aha! vlastnil v Praze tři vily a dva byty. V nich ale nepřebýval. S manželkou Hanou se usadil v tzv. českém Beverly Hills, v Jevanech.

Bydlení v Jevanech

Pozemek na romantickém místě mezi stromy a na svahu rybníka zde herec koupil na začátku devadesátých let. Byla to prý láska na první pohled.

„Několik let předtím, než jsme si mohli pořídit parcelu v Jevanech, jsme měli pronajatý letní byt v blízkých Louňovicích. Okolní krajina nás uchvátila a od té doby jsme snili o tom, že si zde jednou postavíme vlastní dům,” vzpomínal v rozhovoru pro časopis Zápraží.

Příležitost jít do vlastního se vyskytla po patnácti letech, kdy se Heřmánkovi museli vystěhovat z domu na Hradčanech.

Zdroj: Youtube

„Žili jsme tam dlouhá léta, ale nemovitost nečekaně získali zpět nějací restituenti, již se nás snažili co nejrychleji vystěhovat. Udělali z toho svou prioritu a začali nám různými způsoby ztrpčovat život. Nakonec jsme se rozhodli ustoupit,” prozradil pro Blesk.cz.

Na prestižní adrese si tak herec začal stavět nový domov s rozpočtem 15 milionů korun. Mezi hlavní materiály patřilo dřevo, kámen a cihly, které rodina získala díky sponzorským smlouvám. Ty prý pokryly polovinu nákladů.

Cílem zároveň bylo, aby dům co nejvíce zapadl do okolní krajiny a nabízel co největší soukromí. Na lesní planině tak vyrostla stavba, pyšnící se kamennou věží a rozsáhlou terasou.

Šťastný život

Heřmánek si bydlení pochvaloval. „Jevany a okolí Říčan jsou krásná místa k životu,” tvrdil. Klid a soukromí mu zajišťoval také fakt, že jeho sousedé byli například Karel Svoboda, Ladislav Štaidl, Karel Gott nebo Lucie Bílá.

Život v přírodě si herec i s manželkou Hanou navíc zpestřoval hraním golfu, kterému propadli jejich synové. „Nejdřív se nám nelíbilo, že je celý den nevidíme, tak jsme se k nim přidali a oblíbili si ho. Krásně si při něm provětráte hlavu a projdete se,” popisovala Karlova žena.

Karel Heřmánek zemřel v sobotu 24. srpna ve věku 76 let. Na střelnici Placy ve Višňové u Příbrami obrátil zbraň proti sobě a následkům zranění na místě podlehl.

