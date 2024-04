Externí autor 30. 4. 2024 clock 3 minuty gallery

Karel a Hana Heřmánkovi patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Nebylo to ale vždy úplně tak růžové, hlavně v začátcích jejich vztahu, kdy měl za sebou Karel ošklivý rozvod, a k tomu se ještě styděl Hanu pozvat na rande.

Sympaťák na první pohled, to je herec a principál Divadla Bez zábradlí, Karel Heřmánek. Není divu, že mu kdysi podlehla i o patnáct let mladší Hana. Ale to bychom moc předbíhali. Tihle dva se potkali až poté, co měl za sebou Karel dramatický rozvod s první manželkou.

Jeho tehdejší žena se jmenovala Stanislava a byla to zubní lékařka. Společně měli dvě děti, dcery Karolínu a Kristýnu. Co stojí za rozpadem manželství dodnes nikdo moc přesně neví a od Heřmánka se to nejspíše také nedozvíme.

Herce totiž rozvod zničil natolik, že už přestal věřit na lásku. Spor, který probíhal v osmdesátých letech, má trvání dodnes, s bývalou ženou si prý nemohou ani v současné době přijít na jméno.

Smutný Heřmánek a o 15 let mladší Vávrová

Co se zdálo být ale jako to nejtemnější období Heřmánkova života, byl jen začátek jedné velké lásky. Poté, co už vzdal všechny naděje, potkal v dabingovém studiu o patnáct let mladší Hanu, tehdy ještě Vávrovou. Mladé televizní hlasatelce tehdy připadal charismatický herec velmi smutný.

I přes jeho zřejmý stesk se mu ale nějakým způsobem podařilo udělat na Hanu dojem. Než ji pozval na rande, tak mu to chvilku trvalo, styděl se. Ale ona poté ihned pozvání na schůzku přijala. „Od té doby jsme už pořád spolu,“ prozradil Heřmánek pro web zeny.iprima.cz.

Netrvalo to dlouho a narodil se jim první společný syn, který dostal jméno Karel. Poté to opět netrvalo dlouho a narodil se jim druhý společný syn, který dostal jméno Josef. A pak to tedy trvalo trochu déle a narodil se jim třetí společný syn, který dostal jméno František. Mezi prvními dvěma syny a tím třetím je desetiletý věkový rozdíl, což tenkrát řešila hlavně Hana.

„Všechny naše děti byly plánované, ale František z obou stran. Kluky jsem chtěla já, Karel se bál. Františka jsme už chtěli oba, a navíc i kluci. Později jsme si říkali, že jsme měli i Františkovi pořídit sourozence, aby si měl s kým hrát. Vyrůstal totiž jako jedináček, a to není dobře,“ vysvětluje trojnásobná maminka a dodává, že jména vybírali s manželem typicky česká, protože jiná se k příjmení Heřmánek ani nehodí.

Pár, který je spolu už přes třicet let si dodnes nezevšedněl. A to se vídají jak doma, tak v práci. Po sametové revoluci v roce 1989 spolu založili jedno vůbec z prvních soukromých divadel u nás, pražské Divadlo Bez zábradlí. Karel Heřmánek zde řediteluje, hraje a režíruje, jeho manželka Hana dělá manažerku.

Recept na dlouhotrvající lásku

A jaký je jejich recept na stále trvající lásku i po tolika letech v chomoutu? „Musíte se oba respektovat, neusnout na vavřínech a o vztah pečovat, jako by byl stále na začátku. Prostě tomu druhému dokazovat lásku co nejvíce a ukazovat, že si ho stále vážíte,“ uvádějí manželé, kteří si ani po tak dlouhé době nelezou na nervy.

A daří se jim nejen v osobním životě, ale také v tom profesním. Jejich divadlo doslova praská ve švech. „Divadlo Bez zábradlí diváci vesměs spojují s komediemi, ale i komedie nemusí být jen veselá a tragédie zase jen smutná. Proto i tragikomedie mají u nás své místo. Lidé mají rádi smích skrze slzy,“ popsal své know-how na to, jak mít vyprodáno, ředitel Karel Heřmánek.

Zdroje: zeny.iprima.cz, idnes.cz