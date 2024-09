Externí autor 13. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Pohádka S čerty nejsou žerty se pravidelně objevuje na televizních obrazovkách. Není divu, že se těší takové popularitě, lidé milují dnes již ikonické hlášky, a co se týká obsazení, tvůrci také rozhodně nesáhli vedle. Jak to bylo s rolí Lucifera, kterou ztvárnil nedávno zesnulý Karel Heřmánek?

Kdo ztvární roli Lucifera se už před natáčením vedly dlouhé diskuze. Tvůrci zprvu neměli vůbec jasno, což se z dnešního pohledu může zdát až nepochopitelné. Nejdříve zaznělo jméno Miloše Kopeckého, poté se zvažoval i Jiří Sovák.

Ve finále se ale rozhodlo dát prostor „těm mladším“ a postavu Lucifera tedy nakonec dnes známe v podání Karla Heřmánka. Sedmatřicetiletý herec pak doslova Hynku Bočanovi vytřel zrak.

Lucifer Heřmánek začal řádit

Pro režiséra dnes již legendární pohádky byly čerti novým žánrem, a tak úplně nevěděl, jak toto téma uchopit. Když se ale na scéně objevil právě Heřmánek, zjistil, že zas takový problém to nebude.

„Byl první natáčecí den, řekl jsem – kamera – a on začal řádit. Doslova! Koukal jsem jako blázen. Šel jsem za ním a říkám mu: Karle, co to děláš? Ty jsi zešílel! A on: Co je? To je čert! Co čert? To je Lucifer. To takhle prostě musím. Nechal jsem ho tedy hrát a tu postavu udělal dokonale,” prozradil v rozhovoru pro Aha! Hynek Bočan.

Nezapomenutelný Lucifer v podání Karla Heřmánka rozproudil krev i v ostatních hercích, a tak se rázem točilo jedna báseň. „Hned se toho chytl Nárožný a s gustem se vyřádil na svém přiopilém kaprálovi,“ přiblížil atmosféru na place režisér.

Že bylo natáčení zábavné a celé se neslo v dobré náladě, potvrdil i samotný Lucifer Heřmánek. „Bylo to příjemné, bavilo nás to. Pohádka byla výborně obsazená, výborná parta tam byla. Hynek Bočan bezvadný režisér, scénář krásný. Práce mě těšila,“ nechal se slyšet herec na 62. ročníku zlínského festivalu pro děti a mládež.

Fešák Hubert a Smrt krásných srnců

K čertům měl Heřmánek ostatně blízko už odmala, na festivalu totiž dál prozradil, že má moc rád pohádku Hrátky s čertem, kde pekelníka ztvárňuje František Filipovský. Současné pohádky moc nesledoval, umělec preferuje ty klasické.

Karel Heřmánek, který je kromě své role Lucifera v pohádce S čerty nejsou řerty známý také z filmů Fešák Hubert nebo Smrt krásných srnců, bohužel nedávno tragicky zemřel.

V sobotu 24.srpna na střelnici v Příbrami proti sobě zakladatel pražského Divadla Bez zábradlí obrátil zbraň a svůj život tak dobrovolně ukončil.

Byla to jeho vůle, nedalo se tomu zabránit

„Včera v odpoledních hodinách nás tragicky opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Heřmánek. Bolest, která nás zasáhla, je nezměrná. Děkujeme za veškeré projevy soustrasti a prosíme o respektování soukromí,“ znělo sdělení na sociálních sítích od Heřmánkových nejbližších pozůstalých.

„Technicky bylo za nás vše v pořádku, u střelby byl přítomný instruktor. Byla to vůle klienta, takové věci se nedá zabránit,“ prozradil pro web iDNES.cz jeden z majitelů střelnice.

Podle některých zpráv měl herec trpět zánětem trojklanného nervu, což způsobuje ochrnutí obličeje, může mít trvalé následky, navíc se jedná o velmi bolestivou záležitost. Heřmánkovi bylo šestasedmdesát let.

