Karel Heřmánek mladší vešel do podvědomí diváků svou rolí v populárním seriálu Ordinace v růžové zahradě. Je až překvapivé, jak moc je podobný svému otci. Podívejte se, jak krásnou má manželku.

Asi netřeba připomínat, že Karel Heřmánek mladší je synem Karla Heřmánka staršího, významného herce, dabéra a principála divadla Divadla bez zábradlí, který letos tragicky zemřel. Spolu se svou manželkou Nikol Kouklovou Heřmánkovou pracují v rodinném divadle, kde nejenom hrají, ale také se starají o to, aby vše šlapalo a měli dost návštěvníků.

Potkali se na vodě

Poprvé se potkali na vodě, což je prý tradice na DAMU. Jiskra mezi nimi ale přeskočila až ve druhém ročníku. Začali spolu chodit, časem i žít a všichni předpokládali, že Nikol nastoupí k Heřmánkům do divadla. Mezitím si ale ještě odskočili na rok a půl do New Yorku, kde se snažili prosadit ve filmové branži a nasbírat nové zkušenosti.

Herečka, modelka PR manažerka Nikol

Pro svůj výrazný vzhled, nádherné zrzavé vlasy, světlou pleť a vysokou postavu by se Nikol rozhodně uživila i jako modelka. Ostatně, příležitostně se objevuje i na různých akcích spojených s předváděním a této profesi se zčásti, dokonce i spolu s Karlem, věnovala v Americe. Zkušeností v tomto ohledu má dost, protože už na konzervatoři si začala vydělávat reklamou.

Herectví ale pro ni bylo mnohem zásadnější. Nicméně po návratu z Ameriky při rozesílání životopisů do různých divadel Nikol zjistila, že je ve svých devětadvaceti letech vlastně už stará. I přes tento směšný handicap ji nikdy nenapadlo, že by se divadla vzdala. A rozhodla se nabrat zkušenosti i v jiných oblastech. A protože ji vždy bavilo psaní, nabídla jednomu portálu rozhovory, reportáže a sloupky z divadla. Tak se dostala k Nikol Moravcové a ta ji přivedla na myšlenku založit blog o módě a divadle. Odtud pak už byl krůček k PR a produkci. A kde jinde s touto činností mohla začít než v Divadle Bez zábradlí.

A pokud jde krásu Nikol, málo se ví, že má za sebou děsivou autonehodu, při které si vážně poranila obličej. Naštěstí jí dnes z ní zbylo jenom pár jizev, ale jak sama vyprávěla ve 13.komnatě České televize, po tomhle zážitku se hodně změnila a víc si začala vážit života i lidí kolem sebe.

Spolu v soukromí i na jevišti

Před čtyřmi lety se Karel Heřmánek starší spolu se svou ženou Hankou rozhodli předat žezlo vedení divadla dětem. Od té doby v jeho čele stojí Karel Heřmánek mladší, Nikol a také jeden z bratrů.

Od neštěstí, které se stalo v jejich rodině, uplynulo již pár měsíců. Život ale musí jít dál, a tak se Karel ujal některých povinností, které měl původně na svých bedrech jeho zesnulý otec. Jak Nikol nedávno prozradila pro Novinky.cz, chystá v rámci svých PR aktivit pár předvánočních akcí Divadla Bez zábradlí. Pochlubila se i vlastní výrobou vánočních dekorací.

Kde bude s manželem Karlem trávit Štědrý večer ale ještě netuší. S největší pravděpodobností se rodina sejde u Hanky Heřmánkové. „Ještě jsme o tom nemluvili, ale určitě budeme pospolu. Své děti ještě nemáme, takže jsme to vždy střídali a každé Vánoce byli u jedněch nebo druhých rodičů,“ dodala.

