Příbuzenské svazky Habsburků: Karel II. byl deformovaný, že se ho žena štítila

Karel II. Španělský se svou proslulou "prokletou" Habsburskou čelistí

Foto: Juan Carreño de Miranda / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Mísení se uvnitř rodu, incest a nedostatek znalostí – to vše přispělo k degeneraci rodu Habsburků, jíž trpěl nejvíce Karel II. Španělský, jenž měl dokonce přívlastek „Očarovaný“ (El Hechizado). Ne ale pro to, že by byl čarokrásný nebo pro jeho královskou moc, ale proto, že byl, chudák, neskutečně šeredný, že se jej štítila i jeho vlastní manželka.