Ústřední postavu si zahrál ve filmu Ovoce stromů rajských jíme, známe ho ale spíš z vedlejší role výčepního z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje díky Koudelkově hlášce: „Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pivo?“ Do českého divadelnictví se však zapsal v jiné roli; ta životní byla smutná.

Pod uměleckou hvězdou

Výčepního prďolu ztvárnil rodák z České Skalice Karel Novák. Narodil se pod uměleckou hvězdou, od malička totiž tíhnul k umění. Rozsvítila se pro něho dne 9. října 1930. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, cestou tvůrce bižuterie se však nevydal. Zamířil do Krajského loutkového studia v Liberci, kde získal angažmá jako loutkoherec. Karel měl loutky rád, psal i loutkové pohádky, ale nebyly to jen loutky, kvůli kterým do Liberce vyrazil. Tam jako loutkovodička totiž už působila o dva roky starší Jitka Nováková, též absolventka jablonecké bižuterní průmyslovky, která se stala jeho manželkou.

Později přešel do Naivního divadla Liberec, a spolu se svou ženou a dalšími umělci se významně zasadil o jeho přeměnu ve Studio Ypsilon (1963), experimentální dílnu uměleckých profesí, které zpočátku vládli loutkaři. Dnes známé jako Ypsilonka se v roce 1978 přestěhovalo do Prahy, kde Karel jako vynikající herec působil až do svého nešťastného úmrtí.

Následující video ukazuje scénu z Jáchyme hoď ho do stroje se slavnou hláškou:

Zdroj: Youtube

Černý stín

Karel Novák se od roku 1956 do roku 1980 objevil v menších rolích v patnácti filmech. Jeho osobní život ale režíroval alkohol. Sklenička, dvě… Těžko říct, proč jich začalo být víc a víc, ale začalo. Možná k tomu přispělo i to, že těžce nesl, že se Ypsilonka přestěhovala z jeho milovaného Liberce, kde ho všichni znali, a v Praze, kam dojížděl se necítil doma. Pití mu rozbilo manželství a zničilo jeho další vztahy. Pak potkal svou druhou životní lásku. K jeho smůle se i ona dívala na svět skrz plnou sklenku. Prý jí chtěl od alkoholu odradit, ale spolu s ní mu stále více propadal. A když zjistil, že jí nepomůže a sám to už taky nezvládne, dobrovolně se začal léčit v Bohnicích.

Léčba probíhala úspěšně, a na počátku října 1980 dostal „propustku“ a směl odjet domů, do Liberce oslavit své 50. narozeniny. Nečekal ho dort, ale pohled na svou ženu v náruči jiného. Už vzhledem ke své (jistě psychicky náročné) léčbě prostě její nevěru neunesl a tři dny před svými padesátými narozeninami se oběsil.

Zdroje: www.csfd.cz, www.kafe.cz, www.ahaonline.cz, www.blesk.cz