Některé osoby rozvracely stát zcela okatě a hrdě se k tomu hlásily, jiné zevnitř. Existoval ale i muž, po jehož identitě StB marně pátrala. Skutečnou identitu Karla Nováka se nikdy nepodařilo odhalit. Kdo byla tato noční můra komunistického režimu?

Po druhé světové válce byla Česká republika přísně střežena a dostat se přes hranice bylo takřka nemožné. Agenti a nepřátelé režimu byli pod přísným drobnohledem.

Byl Karel Novák tajný agent, nebo oběť režimu? Tento tajemný muž každopádně způsobil rozruch v StB. Ostatně, nemohl si zvolit už více univerzální a obvyklejší jméno. Karel Novák trpěl buď ztrátou paměti, nebo měl nadpřirozené schopnosti, jak si mnozí mysleli. Ze své minulosti si toho moc nepamatoval, ale od první chvíle, kdy se dostal do kontaktu s StB, se choval neobvykle.

Podivný špion?

Na Karla Nováka narazili pohraničníci v červnu 1955 a mysleli si, že chytli špiona. Jenže muž byl skutečně zvláštní. Nereagoval na dotazy policie, přitom působil vystrašeně a neměl u sebe ani peníze ani doklady. Ukázalo se, že je hluchoněmý, takže s ním policie mluvila písemně. Jenže i tak si muž skoro nic nepamatoval, kromě svého jména. A pamatoval si, že ho v Rakousku zajalo gestapo a vyvraždilo jeho rodinu.

Zvláštní bylo, že byl nadprůměrně inteligentní a skvěle ovládal češtinu i němčinu. Vše nahrávalo tomu, že je špion. Opakoval stále totéž, vyslýchací techniky nepomáhaly. I jeho spoluvězeň potvrdil, že je hluchoněmý a chová se divně, proto byl nakonec propuštěn, ale stále sledován.

Hovořil několika jazyky, ovládal vojenské umění

Ve slabé chvilce se však Novák svěřil, že hluchotu jen předstírá, jeho „kamarád“ ho ale udal. Na policii tvrdil, že se mu vrátila řeč a sluch díky dopravní nehodě a úrazu hlavy. Ukázalo se, že Karel nemluví jen česky a německy, ale několika dalšími světovými jazyky, naprosto plynně. Nikdo ale nevěděl, kým je a odkud přišel. Stopy vedly do Polska a Ruska, jiné do západního Německa a Rakouska. Jedna divoká teorie ho označila za člena habsburské rodiny zavlečeného na konci války do Ruska, podařilo se získat i svědectví matky a sester jistého Floriana Jasinskiego z Polska.

Ještě podivnější bylo, že měl perfektní i vojenské schopnosti a evidentně výcvik. Byl zdatný ve střelbě, řízení vozidel a tanků a v bojových uměních. Nakonec dostal 12 let vězení za špionáž, ale po 11 byl propuštěn, protože byl uvězněn neprávem. Jenže ne na dlouho.

Marťan: Identita neobjasněna

Do cely se opět vrátil, ale tentokrát proto, že si o to sám řekl. Trpěl panikou z toho, že je stále sledován. Poté se u něj objevily nadpřirozené schopnosti: dokázal číst myšlenky, samovolně měnit barvu očí nebo předpovídat budoucnost. Kromě toho se stále výborně orientoval v ekonomii, politice, různých vědách, literatuře a umění. Vždy se choval slušně. Zemřel náhle 17. listopadu 1981 na infarkt. Při prohlídce jeho bytu se zdálo, že jej někdo prohledal a situace se ještě více zamlžila, protože byly nalezeny divné věci.

Příběh Karla Nováka posloužil jako předloha filmu Případ mrtvého muže, který se však stal propagandou a byl značně pozměněn. Stále je ale možné, že byl Karel Novák profesionální agent, i když mnohé tomu nenasvědčuje: Během svého života se nikdy nepokusil dostat na zpravodajsky zajímavé místo a nikdo ze zpravodajských služeb o něm nikdy neslyšel.

Ve spisech StB figuroval pod krycím jménem Marťan. Stejně tak ale mohl být i Herec, který se nikdy neprozradil.

