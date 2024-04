Externí autor 16. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Dnes již fotbalová legenda Karel Poborský už dlouhou dobu na hřišti do míče nekope. Tedy alespoň ne na té vrcholové úrovni, někdejší hvězda zeleného trávníku už je dávno ve sportovním důchodu. Co dnes dělá a co se stalo, že dnes už tu také nemusel být?

Asi žádný fanoušek fotbalu nemůže zapomenout na Poborského legendární branku z roku 1996, kdy se český národní tým postavil ve čtvrtfinále evropského šampionátu silnému mužstvu z Portugalska. Jeho osudová trefa udělala z Čechů vítěze a poslala je do následného boje s Francií, kterou v semifinále také porazili. Narazili až v úplném finále s Němci.

I tak to byl ale obrovský úspěch a Poborského gól nezůstal samozřejmě bez povšimnutí. Jak už bývá zvykem, na takovýchto důležitých utkáních sedí v hledišti různí manažeři, funkcionáři a hledači talentů. A tak se stalo, že Poborského cesta směřovala do slavného, ba možná nejslavnějšího fotbalového klubu na světě, Manchesteru United. V tu dobu zde trávník brázdil i nejobletovanější fotbalista planety David Beckham.

Odchovanec Slavie, který skončil ve Spartě

Ačkoliv český hrdina oplýval neskutečným talentem, pro slavný klub to bylo přeci jenom posléze málo, a tak se po roce Poborský sbalil a přestěhoval do slunného Portugalska. Jeho působení zde ale také nemělo dlouhého trvání, nicméně šatník si úplně měnit nemusel, sluníčko vyměnil za sluníčko a zamířil do Itálie. V roce 2001 se tak jeho domovem stal historický Řím a zdejší klub Lazio. Tam měl navíc i parťáka, neméně slavného Pavla Nedvěda.

I když se mu kariérně celkem dařilo a chodily mu různé nabídky ze zahraničních klubů, v roce 2002 všechny překvapil tím, že se rozhodl vrátit do Česka. Namísto milované Slávie, kde vyrůstal a která z něj udělala fotbalistu světového formátu, zamířil do toho nejméně očekávaného týmu. Jeho novým působištěm se stal jiný populární pražský klub, slavistický největší rival AC Sparta Praha. S novým týmem pak dvakrát během jeho působení dokázali dosáhnout na ligový titul.

O několik let později nicméně přišly neshody a Poborský zamířil do Českých Budějovic, kde byl až do konce své aktivní kariéry v roce 2007. Od té doby zastává manažerské funkce, působil jako funkcionář ve Fotbalové asociaci ČR (FAČR) a před několika lety, ač neúspěšně, kandidoval na jejího předsedu. Pořád ale zastává post ředitele Oddělení elitní mládeže.

Šlo mu o život, stačil jeden den

Společné s kariérními úspěchy sklízel úspěch i v životě osobním. Má tři krásné a zdravé děti a jedna z dcer se vydala v jeho stopách a je sportovkyní. Klára se před jistou dobou stala dokonce juniorskou mistryní republiky v silovém trojboji do 52 kilogramů. Kláru má z předchozího manželství s Marcelou, se kterou mají ještě syna Patricka. Dceru Rozárku má pak s novou partnerkou Andreou.

I přes zdárnou kariéru a rodinné štěstí se přeci jenom najde v Poborského životě škraloup. A to pěkně strašidelný. V roce 2016 šokoval širokou veřejnost přiznáním, že trpěl vážnou nemocí. Jednalo se o lymskou boreliózu a Poborského to tehdy málem stálo život. „Nechal jsem svůj život dojít na samotný práh a zjistil, že takhle to nejde. Možná stačil den a teď už spolu nemluvíme,“ uvedl po vyléčení v rozhovoru pro idnes.cz někdejší fotbalový kouzelník.

„Nejdřív klíště, pak lymská borelióza a následně zánět mozkových blan. Když jsem se v nemocnici probudil, ptali se mě, jak se jmenuju. Báli se, jestli dokážu artikulovat nebo násobilku pěti. Jsou lidé, kteří se po takové nemoci do plnohodnotného života už nikdy nevrátí,” mluvil tehdy o svém štěstí v neštěstí Karel Poborský, který je dnes už zase v pořádku a plně se může věnovat tomu, co je jeho srdci nejmilejší.

Zdroje: idnes.cz, extra.cz, prozeny.cz