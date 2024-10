Externí autor 18. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Žena moderátora Karla Šípa se po manželově boku příliš často neukazuje. Proto ji řada lidí považuje za paní Columbovou. Choť známého televizního baviče ale skutečně existuje, jmenuje se Iva a je o třicet let mladší.

Seznámení Ivy a Karla Šípa je velmi romantický příběh. Sympatická brunetka byla totiž dlouhé roky jeho fanynkou a ráda sledovala jeho televizní pořady. Jednoho dne se ale seznámila s dramaturgem, díky kterému se jí nakonec podařilo se se svým oblíbencem setkat.

„Přišla se podívat na natáčení Horoskopičin do klubu Lávka, a protože se znala s naším dramaturgem, tak tam s námi chvilku zůstala i po natáčení,” potvrdil Karel Šíp v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Dodnes velmi oceňuju, když z někoho vyzařuje jakási pozitivní energie, poněvadž s tou negativní jsem měl bohaté zkušenosti. A to bylo asi to, co mě zaujalo, jak byla usměvavá a dobře naladěná,” prozradil moderátor, čím si ho jeho budoucí manželka získala.

Manželce se rozhodl dopřát dítě

Protože je jeho paní o třicet let mladší, pořídil si s v pokročilém věku dítě. Syn Honzík přišel na svět, když jeho otci bylo již osmapadesát let. Karel Šíp ale tohoto rozhodnutí podle svých slov nikdy nelitoval.

„Jakmile jsem se rozhodl pro vztah s o třicet let mladší ženou, která byla bezdětná, nemohl jsem jí jenom proto, že jsem starší a mám rád své pohodlí, dítě odepřít. Jsem šťastný, že Honzíka máme, a věk neřeším. Pokud by člověk takhle uvažoval, nestalo by se v životě nic,” vysvětlil pro magazín Šíp.

Jak prozradila Iva Šípová, jejich syn se původně měl jmenovat úplně jinak. Na poslední chvíli z toho ale sešlo, a tak chlapec dostal snad nejtradičnější české jméno Jan.

Neshodnou se na výběru filmu

„Bylo to na poslední chvíli. Už jsme měli napsáno na dotazníku jiné jméno, Matěj. Karel si ale uvědomil, že by mu říkali Mates, to se mu nelíbilo a prý co takhle Honzík? Potom musel na celý víkend odjet. Já šla druhý den rodit. Naštěstí jsem ještě stihla změnit jméno na dotazníku,” zavzpomínala pyšná maminka.

Manželé jsou spolu velmi spokojení a na většině věcí se shodnou. Existuje ale jedno téma, kde společnou řeč najdou jen málokdy.

„Málokdy se usneseme třeba na tom, na co koukat v televizi. Iva má radši romantické komedie a já zas thrillery. Většinou se sice přizpůsobím, ale když dávají nějaký sportovní přenos, tak vyhrávám a Iva jde spát,” řekl Karel Šíp se smíchem.

Nemanželská dcera měla smutný osud

Iva, rozená Havránková, je původní profesí tanečnice, dokonce vystudovala taneční konzervatoř. Nějakou dobu vystupovala v Hudebním divadle Karlín a později začala pracovat jako asistentka dramaturga v redakci zábavy na Nově.

Z předchozího manželství se zpěvačkou Marcelou Holanovou má Karel Šíp ještě staršího syna Karla. Ještě během tohoto manželství se mu ale narodila nemanželská dcera Hana.

Tu moderátor nikdy v životě neviděl, protože ji zplodil se svou fanynkou během jednorázového úletu. Dvacet let na ni ale poctivě platil alimenty. Bohužel ale došlo k tragédii, kdy dívka v roce 2002 spáchala sebevraždu skokem s okna. S psychickými obtížemi a sklonem k závislostem se totiž potýkala již od dob dospívání.

