Usměvaví, veselí a vtipní můžou být i lidé, kteří mají šrám na duši. Tak nějak je to i v případě Karla Šípa, který má nejen životní období, jež ho poznamenala, ale i svého kostlivce ve skříni, který ho dokázal budit ze snů. Své soukromí si stále střeží, ale „tajemství“ dnes už neskrývá.

Trny, o které se popíchal

Jeho rodné jméno zní Karel Jan Feurfeil a křestní jména po něm mají jeho dva synové. Ale to bychom předbíhali. Příjmení si na umělecký pseudonym Šíp změnil už jeho otec, operetní zpěvák a herec Karel Hugo. „Náš“ Karel Šíp, hudebník, textař moderátor a bavič se narodil v Praze dne 1. června 1945.

S rodiči vyrůstal v Teplicích. Ze základní školy má nepříjemnou vzpomínku na velmi přísného učitele, který se uchyloval k tělesným trestům a zesměšňování, což mu zanechalo šrámy na duši.

Také doma to neměl jako dítě, navíc jedináček, snadné. Tatínek byl neustále na jevišti, maminka chodila do práce ráno a přicházela večer. Když chodil do šesté třídy, léčila se rok v plicním sanatoriu s tuberkulózou. Je nasnadě, že to bylo pro malého kluka velmi těžké období, se kterým se nevyrovnával snadno.

Poznamenán osudnou nocí

V roce 1978 se Karel Šíp oženil s o šest let mladší zpěvačkou Marcelou Holanovou, s níž spojil nejen svůj soukromý, ale i profesní život a napsal pro ni texty řady jejích hitů. V roce 1981 se jim narodil syn Karel. O rok později při vystupování ve Zlíně strávil noc se svou fanynkou. Radovánky nezůstaly bez následků a 16. listopadu 1982 se jí narodila dcera Hana.

Když mu žena sdělila, že je těhotná, odkázal jí na svého právníka. Svou nevěru a narození nemanželské dcery dlouhá léta tajil. Ačkoli nikdy nezažádal o test otcovství, pravidelně platil její matce výživné. K dceři se nehlásil a nebyl s ní ve styku, a to kvůli svému synovi a manželce, aby jim neublížil. Přiznává, že se to nemělo stát, hřích mládí cítil jako vinu.

close info Kredit: Kundrát / CNC / Profimedia / Kredit: Kundrát / CNC / Profimedia zoom_in Hana se narodila 16. listopadu 1982

Tragická smrt noční můrou

Tajená Šípova dcera prý měla psychické problémy a dle její matky byla drogově závislá. Nejdříve kouřila marihuanu, poté přešla na pervitin. Ze své závislosti se chtěla léčit a sama dobrovolně podstoupila léčbu. Z té se vrátila v červnu 2002 a zdála se být v pořádku. Pak u ní zřejmě nastal zkrat, který si její matka nedokáže vysvětlit. Dne 3. prosince vyskočila z devátého patra paneláku, kde bydleli. Nezanechala dopis na rozloučenou, jen svým kamarádkám poslala textovku „sbohem“.

Přestože ji Šíp nikdy neviděl, tato událost ho přirozeně zasáhla a byla jeho noční můrou. Její osud a smrt nenesl lehce. V té době se potýkal také s problémy kvůli bouřlivému rozvodu s Holanovou, který se kvůli sporům o majetek vlekl několik let.

Stříbrný okraj

Jedno anglické přísloví říká, že „Každý mrak má stříbrný okraj,“ tedy že i špatné období skončí. Šťastné období mu začalo po boku bývalé baletky, o třicet let mladší Ivy. Jí a tehdy již osmapadesátiletému Karlu Šípovi se v roce 2003 narodil syn Jan. Ona pracovala jako produkční a poznali se během natáčení jeho pořadů. Brali se v roce 2007 a dodnes tvoří šťastný pár.

