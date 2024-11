Externí autor 26. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Karel Šíp je oblíbený moderátor. Jeho talent se naštěstí neztratí, umělec má dva potomky, kteří mu dělají samou radost. Ačkoliv se “potatil“ jen jeden, druhý sklízí úspěchy v jiném oboru. Kdo je Karel Šíp mladší a čím se živí?

Je to právě mladší syn Jan, který se vydal na uměleckou dráhu. Jan je členem kapely Night Art Expo, kde hraje na baskytaru. S kapelou objíždí festivaly, kam je doprovází i početná fanouškovská základna. Mezi největší podporovatele samozřejmě patří i jeho tatínek, který dorazil fandi svému synovi i na velký festival jako je Rock For People.

„Přijel jsem hlavně kvůli tomu, protože já jsem v životě na žádném takovém festivalu nebyl, a koukám jak blázen. Těším se,“ řekl tehdy hrdý tatínek v pořadu Rock For People zblízka.

Druhý syn na prahu šedesátky

Karel Šíp má syna Jana se svou druhou manželkou, kterou je Iva Šípová, rozená Havránková. Krásná Iva je o celých třicet let mladší. Tihle dva se dali dohromady, když Šípovi „táhlo” už na šedesátku. Nicméně charisma je charisma, a tak přišla na řadu svatba a poté i potomek.

„Jakmile jsem se rozhodl pro vztah s o třicet let mladší ženou, která byla bezdětná, nemohl jsem jí jenom proto, že jsem starší a mám rád své pohodlí, dítě odepřít. Jsem šťastný, že Honzíka máme, a věk neřeším. Pokud by člověk takhle uvažoval, nestalo by se v životě nic,“ vysvětlil své rozhodnutí pořídit si dítě v pokročilém věku známý moderátor.

Karel Šíp měl předtím ovšem ještě jednu manželku, byla jí krásná rusovlasá zpěvačka Marcela Holanová. I když jim vtah nevydržel a ani rozvod nebyl moc pěkný, něco hezkého přeci jen dodnes společně sdílí. Je to syn Karel.

Marcela Holanová a Karel Šíp se brali v roce 1978 a tři roky nato se jim narodil Karel junior. Jenže o pouhý rok později přišel skandál. Šípovi se narodila nemanželská dcera Hana.

Moderátor nikdy svou dceru neviděl, ani vlastně nevěděl, jestli je skutečně jeho, protože nepodstoupil test otcovství, i přesto na ni celý její život platil alimenty. Tento příběh ovšem neměl šťastný konec, už od patnácti let Hana trpěla psychickými problémy, a když se k tomu pak přidaly i drogy, přišla tragédie. Hana se rozhodla svůj život ukončit skokem z okna. Bylo jí dvacet let.

Dost ale bylo smutných událostí, Karel Šíp se dnes může radovat ze dvou vydařených synů, o prvním jsme si již pověděli, o druhém si něco řekneme nyní. Ačkoliv s Marcelou Holanovou má dnes vztahy na bodu mrazu (jejich manželství skončilo kvůli tomu, že se Šíp zamiloval do Ivy), jejich společný syn Karel je bude spojovat už navždy.

Karel Šíp mladší se narodil v roce 1981, a ačkoliv se ho jeho otec snažil přivést na cestu umění, nedošel zdárného konce. „Nutil jsem ho do hudby a málem jsem mu tím zničil dětství. Zkrátka se pro ni nenarodil a já jsem to dlouho nechtěl vzít na vědomí,“ uznal po letech moderátor.

Kdo byl rád, že se Karel junior nevydal na uměleckou dráhu, byla právě jeho maminka Marcela. „Jsem moc ráda, že není zpěvák, ani bavič,“ prozradila Holanová. Zpěvačka dále na svého syna „práskla”, že mu nikdy nešla ani matematika a studia práv nedokončil. Dnes se živí jako finanční poradce a podle všeho je ve svém oboru velmi úspěšný.

Karel Šíp mladší je švihák lázeňský

Karel Šíp mladší je také velmi pohledný, což mnozí nemohou dostatečně ocenit, protože se na veřejnosti příliš neukazuje. Pozornost médií mu nic neříká, což je rozhodně škoda, protože je na něj skutečně radost pohledět. Ostatně půvab měl po kom podědit, Marcela Holanová byla nesmírně krásná a i dnes, ve svých třiasedmdesáti letech vypadá výborně.

Jestliže jste ještě Karla Šípa mladšího neměli příležitost vidět, můžete se na něj podívat v naší galerii.

