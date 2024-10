Externí autor 6. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Dlouhé roky o svém vztahu a sexuální orientaci oblíbený moderátor mlčel. Jakmile se v nějakém rozhovoru zabrousilo na toto téma, snažil se to obejít a nebo se mu vyhnout úplně. Tyhle časy jsou už ale dávno pryč a dnes se šťastný moderátor se svým partnerem rád pochlubí. Jak se seznámili?

Partnerem diváckého miláčka Karla Voříška je Vladimír Řepka. Dnes už je běžně můžete vidět společně na kdejaké akci, ne vždycky tomu ale tak bylo. V minulosti si Voříšek své soukromí dost hlídal, a když se ho novináři zeptali na něco z jeho osobního života, podával diplomatické odpovědi.

Změnilo se i to, že dnes partneři již nemají problém poskytnout rozhovor i dohromady. Když se něco takového stane, z jejich odpovědí i celkového dojmu je vidno, že i po více než dvaceti letech soužití, to „u Voříšků doma” stále klape.

Voříšek Řepku málem zajel

Pro web iDNES.cz se tihle dokonce rozpovídali i o tom, jak se vlastně poznali. Příběh je to vskutku legrační, ačkoliv stačilo málo a mohlo to skončit doslova katastrofou.

„Bydleli jsme dva domy od sebe na Žižkově a podle Vládi jsem ho jednou málem přejel na přechodu, čímž mě poprvé zaregistroval. Jednou jsme se potkali v trafice, slovo dalo slovo a zjistili jsme, že si máme o čem povídat. Letos to bude dvacet let,” zavzpomínal na první setkání Karel Voříšek loni v srpnu.

Mnozí poukazují na to, že mezi partnery je velký věkový rozdíl. V tom ovšem ani jeden z nich problém nevidí. „Od puberty jsem se kamarádil s lidmi staršími než já, mohl jsem se od nich něco naučit,” prozradil Voříškův partner Vladimír a hned dodává, že i po takové době, co jsou s Karlem spolu, se cítí zamilovaně.

Zamilovanost přišla postupně, sem tam se i pohádají

Ačkoliv to tedy láska na první pohled nebyla, slovo dalo slovo a tihle dva velmi záhy zjistili, že toho mají spoustu společného. Zamilovanost přišla postupně, což se ve finále ukázalo být vůbec tím nejlepším způsobem.

Nicméně co by to bylo za vztah, kdyby se v něm občas neobjevil nějaký ten mráček. A tak i oni dva přiznávají, že občas se u nich doma také zatáhnou mračna.

„Nebylo by normální, kdyby si lidé nevyměňovali názory a občas se neshodli. Od manželů Ševčíkových, kteří spolu byli šedesát let, jsme pochytili jednoduché pravidlo. Doba, po kterou spolu nepromluvíte, nesmí přesáhnout pět minut. Nejdřív jsme se tomu smáli, ale dnes to dodržujeme,” prozrazují partneři, jak to u nich doma bývá, když se nepohodnou.

Karel poklekl a Vladimír si myslel, že si dělá legraci

Partneři jsou dnes dokonce už i svoji. Karel Voříšek má také poněkud humornou historku o tom, jak se snažil propašovat zásnubní prstýnky do Tibetu, kam se s Vladimírem vydali na dovolenou.

„Měl jsem prstýnky celou dobu s sebou, u sebe, v ledvince. Říkal jsem si, že až u mě na letišti udělají kontrolu, najdou je a praskne celé překvapení – ne! Dokázal jsem to, propašoval jsem prstýnky až do Tibetu. Objednal jsem krásný hotel, kde bylo velké okno a výhled na sídlo Dalajlámy,” popisuje důležitý den moderátor.

Vladimír si nejdřív myslel, že si z něj Karel dělá legraci, nicméně nebylo tomu tak a hrdličky pak v Praze uzavřely registrované partnerství. Není samozřejmě tajemstvím, že by svůj vztah ovšem rádi pozvedli do stavu manželského.

„My už máme domluvené, pokud by to bylo uzákoněné, tak svatbu uděláme. Už jsme uvažovali o tom, že bychom vyrazili někam, kde už to dovolené je, že bychom se tam vzali. Ale nejde o tu formálnost jako toho svazku, ale přece jen je to nějaké potvrzení a stvrzení. Registrace je divný výraz,” vyslovil svůj názor na celou věc Voříšek v rozhovoru pro Vlastu.

