Pohádka Tři bratři od Zdeňka Svěráka má každý rok své čestné místo v televizním programu. Zdá se, jako by to bylo včera, kdy se na obrazovkách objevila poprvé, ale je tomu už deset let. Zajisté si pamatujete na malou Karkulku. I ta už vyrostla a je zní mladá slečna. Poznali byste ji?

V kinosálech se tento pohádkový film objevil v roce 2014. Příběh vypráví o třech bratřích – Janovi, Pepovi a Matějovi. Jednoho dne je jejich rodiče poslali do světa, aby si našli nevěsty. Nejstarší Jan, kterého ztvárnil Tomáš Klus, si za svoji vyvolenou vybere princeznu Růženku, které se samozřejmě neřekne jinak než Šípková Růženka.

Vojta Dyk, coby prostřední syn Pepa, se zakouká do Marušky, která byla zlou macechou poslána ke dvanácti měsíčkům pro jahody. Na nejmladšího Matěje v podání Zdeňka Piškuly se pak usměje štěstí v podobě Červené Karkulky. Ta je ale ještě malá holčička, takže ačkoliv zde proběhnou sympatie, svatba nikoliv. Jan a Pepa si Růženku a Marušku vezmou za ženy.

Bratry zajisté netřeba blíže představovat, Tomáš Klus i Vojta Dyk jsou oblíbenými českými muzikanty a často si „odskočí“ také k filmu. Zdeněk Piškula je divákům známý zase jako malý Honza Dvořák z populárního dobového seriálu Vyprávěj od Bisera Arichteva, a zahrál si také v seriálech Nevinné lži a Doktoři z Počátků.

Roli Růženky získala Kateřina Kosová, kterou jste mohli vidět v Deníčku moderního fotra, a roli Marušky zase Sabina Rojková, která i přesto, že českému divákovi prozatím není moc známá, má potenciál se stát skvělou herečkou. Co ale víme o poslední slečně, která ztvárnila Červenou Karkulku?

V době natáčení jí bylo pouhých osm let, její kolegové tedy měli dost velký náskok na to, získat potřebné herecké zkušenosti. Ona se ale i tak své role chopila s grácií, což samozřejmě přineslo další role do budoucna, například ve snímcích a seriálech, jako jsou VIP vraždy, Já, Mattoni, Místo zločinu České Budějovice, Bezva ženská na krku, Mistr E a Reklama na Vánoce.

Pochvala od obávané Mirky Spáčilové

To, že má talent, nevidělo jen její okolí, ale naštěstí si to uvědomila i dívka sama a vydala se na studia na pražskou konzervatoř. Její jméno je Lucie Maria Štouračová a dnes je jí už osmnáct let. K herectví ji přivedla maminka, která vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka.

„Na natáčení vzpomínám krásně. Byla jsem v obklopení lidí, ke kterým vzhlížím pro jejich práci. Občas je mi líto, že jsem byla ve věku, kdy jsem si tolik nedokázala uvědomit, jaké štěstí mě potkalo, ale o to víc si toho vážím teď,“ prozradila v rozhovoru pro web TV Guru.

Na konzervatoři si vybrala obor Múzická umění a mediální studia. Tam ji kromě samotného herectví baví hlavně tvůrčí psaní. Po vzoru svého otce by se mu chtěla věnovat také do budoucna. Lucie je krásná mladá dáma a je aktivní na sociálních sítích, hlavně na TikToku.

Tam si stihla vybudovat slušnou fanouškovskou základnu. Pro co se nakonec tato talentovaná dívka, o které napsala kritička Mirka Spáčilová, že je „…odzbrojující představitelkou malé Karkulky, a od hodiny by mohla založit dětskou pobočku Divadla Járy Cimrmana,“ rozhodne, ukáže jen čas. Každopádně se určitě máme na co těšit.

Diváci byli znechucení věkovým rozdílem

Postava Červené Karkulky jako taková vzbouzela každopádně kontroverzi. Diváci se nemohli ztotožnit s tím, že je mezi ní a Matějem takový věkový rozdíl. „Co to jako mělo být? Ta Karkulka? Jak je možné, že si chlap namlouvá dítě? Já vím, že si na sebe počkají, ale já nemůžu překousnout, že tam vrká s holčičkou. A ještě ve finále na veselce, jak se po něm Karkulína plazí, no to mě jaksi znechutilo,“ objevilo se v jednom z komentářů na konto k filmu, které cituje web Extra.cz.

I přes to všechno se ale pohádka těší veliké oblibě a každým rokem ji stále můžeme vídat na televizních obrazovkách. Na to, jak se představitelka tak propírané Karkulky změnila, se můžete podívat v naší galerii.

