V pohádce Tři bratři excelovala jako malá holka. Za tu dobu se však hodně změnila a vyrostla z ní krásná dívka. Co dělá a jak vypadá představitelka Karkulky, Lucie Maria Štouračová, dnes?

Pohádka o Karkulce

Čas letí rychleji, než se zdá. A tak nám může připadat, jako by to bylo včera, kdy jsme poprvé viděli pohádku Tři bratři. Přesto od jejího natáčení uplynulo rovných deset let. V roli Karkulky se tehdy objevila Lucie Maria Štouračová, kterou do této pohádky obsadil sám režisér Zdeněk Svěrák.

Pohádka vypráví o třech bratrech v podání Vojtěcha Dyka, Tomáše Klusa a Zdeňka Piškuly. Ti se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a umožnili tak svým rodičům předat jim hospodářství.

Sourozenci se však během svého putování ocitají ve starých známých pohádkách, ve kterých zažívají mnoho netradičních příběhů. Kromě nástrah a nečekaných příhod ale zažívají také mnoho dobrodružství a humoru.

Všichni bratři - Jan, Pepa a Matěj – se ocitnou ve vlastním pohádkovém příběhu. Nejstarší Jan nachází lásku v podobě Šípkové Růženky, prostřední Pepa si vezme Marušku, kterou zlá macecha neúprosně poslala ke dvanácti Měsíčkům, a nejmladšího Matěje čeká Červená Karkulka, kterou však nejprve musí vysvobodit ze spárů zlého vlka.

O dva roky dříve

Karkulka nebyla první rolí, kterou si Lucie Maria Štouračová zahrála. V roce 2012 se objevila v televizním filmu Jagellonci, režiséra Zdeňka Jiráského. Šlo o hraný dokument z dob krále Vladislava a jeho syna Ludvíka, kteří v českých zemích vládli v letech 1471 až 1526.

V roce 2014 následovali Tři bratři. Ačkoliv se může zdát, že po této pohádce Marie zmizela ze světa šoubyznysu, není tomu tak. V roce 2016 se objevila ve dvou televizních seriálech. První z nich byl seriál VIP vraždy.

Ve VIP vraždách si Marie zahrála menší roli v epizodě S.E.D.M.E.R.O., ve které se detektiv Beran snaží rozluštit vraždu mladistvého z "lepší rodiny". Následoval seriál Já, Mattoni, ve kterém se Lucie objevila hned ve dvou epizodách.

První z nich byla epizoda Bahno, pojednávající o muži jménem Matonni, který si stůj co stůj snaží splnit svůj sen a vybudovat království v lázních Giesshübel – Kyselka. V navazující epizodě nesoucí název Americký sen se odehrává Matonniho příběh lásky za velkou louží.

Seriál Já, Matonni vypráví o období první poloviny 19. století až do roku 1910, které zobrazuje prostředí tehdejších Karlových Varů, rakouského Schönbrunnu, Prahy i ulic New Yorku. V obou epizodách, kde se objevila, Lucie excelovala.

Její talent nešlo přehlédnout. V roce 2016 se také objevila ve filmu Bezva ženská režiséra Tomáše Hoffmana a pak ze světa filmu na pár let zmizela. Na filmové plátno se vrátila až v roce 2022 s filmem Reklama na Vánoce režiséra Aleše Kaiznera. Od doby Tří bratrů uběhlo hodně času a Lucie poněkud vyrostla.

Letos jsme ji mohli vidět v seriálu Místo zločinu České Budějovice v epizodě Smrt Hoteliéra. Ačkoliv se herectví věnuje dodnes, její život jen stěží připomíná dobu, kdy hrála ve Třech bratrech. Z Lucie je úspěšná TikTokerka, která si na této sociální platformě vybudovala velkou a stabilní fanouškovskou základnu.

Lucie Maria Štouračová dnes.

