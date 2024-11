Externí autor 24. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Dlouhých třiadvacet let byla tato půvabná dáma tváří televize Nova. Tam nejprve zářila jako rosnička, poté ji nabídli i pozici ve zpravodajství. Poté, co televizi opustila, pracovala ve vydavatelství, nicméně nyní je více než spokojená na pozici tiskové mluvčí. Poznáte, o koho jde?

Sympatická blondýnka v srdci českého diváka zakotvila hlavně jako usměvavá rosnička na obrazovkách televize Nova. Dnes už jsou ovšem tyto doby dávno minulé a jednapadesátiletá ex televizní hvězda si užívá pozornosti jinde. A v médiích to rozhodně není.

„Působím jako tisková mluvčí na České zemědělské univerzitě v Praze, která byla shodou náhod má alma mater, kterou jsem vystudovala. Je to moc příjemné se vrátit do známých míst a moct vystupovat za univerzitu, kde jsem strávila několik let,” prozradila naše tajemná dáma v rozhovoru pro web Život v Česku.

Na Nově jako doma

V práci je spokojená a velmi ji baví. Na univerzitě, kterou moc dobře zná, ji baví i témata, kterými se její alma mater zabývá. „Například medicína řeší už vzniklý problém, ale my se zabýváme potravinami, ekologií a především dříve, než se něco děje – od prvopočátku," pokračuje ve velebení svého zaměstnání sympatická blondýna.

Ačkoliv je to už dlouhá doba, co bývalá moderátorka předpovědi počasí na Nově nepůsobí, pracovala tam dlouhou dobu, a tak se dá tato televize skoro nazvat jejím bývalým domovem. A i v této náladě na toto období vzpomíná.

„Vzpomínám na ty časy opravdu ráda. Když jsem působila jako moderátorka počasí, měla jsem pocit, že jsem v úzkém kontaktu s divákem, v přeneseném slova smyslu. Díky tématu počasí, které se týká každé oblasti našeho života, jsem do úvodu relací mohla zakomponovat všechno – náladu nebo třeba svátky. Bylo to moc hezké,” nemohla si vynachválit svůj čas strávený v televizi.

Z redakce zpátky do školy

Pak se ovšem od mapy České republiky a mráčků a sluníček přesunula do redakce zpravodajství, kde to bylo zase o něčem jiném. Více se pohybovala v terénu a mezi lidmi. Když z Novy odešla, zakotvila na tři roky v méně rušném prostředí redakce iDNES.cz, kde se shodou okolností jednou pracovně ocitla právě na České zemědělské univerzitě.

I když už na očích veřejnosti není, vzhled je pro ni stále velmi důležitý. A na to, že jí je jednapadesát let, vypadá naprosto famózně. „Já si myslím, že to je hodně genetická záležitost. Ženy z rodiny, které jsem stačila zažít, jako mou maminku a babičku z tatínkovy strany, byly extrémně štíhlé a čím byly starší, tím byly štíhlejší a tím víc jim to slušelo,“ popsala webu Život v Česku.

Co se týká osobního života, děti už má dávno odrostlé, oba její synové jsou dospělí a dcerka jí dělá radost rozvíjením svého talentu na hudební škole, kde vyniká hlavně ve hře na klavír.

Kdysi oblíbenou rosničkou je samozřejmě stále krásná Karla Mráčková.

Zdroje: medium.seznam.cz, zivotvcesku.cz